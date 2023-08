F1 | La McLaren ha avviato un'azione legale contro Alex Palou

Palou, vincitore del titolo IndyCar nel 2021 ed attuale leader del campionato, sembrava destinato ad unirsi al team Arrow McLaren per il 2024, ma ora sembra essersi rimangiato l'accordo per rimanere con il Chip Ganassi Racing, il team che ha precedentemente intentato una causa contro Palou, per aver firmato un contratto con la McLaren nel 2022.

Plausibilmente, Palou, che ha i requisiti per ottenere una superlicenza FIA per correre in F1, potrebbe aver visto un potenziale percorso verso i Gran Premi con la McLaren bloccato dalle ottime prestazioni del debuttante Oscar Piastri nelle ultime gare.

In seguito alla disputa iniziata nelle scorse settimane, Zak Brown ha confermato al Gran Premio d'Olanda 2023 che la McLaren ha avviato un procedimento legale formale contro Palou ed il suo business.

Il manager americano ha dichiarato: "Alex ci ha informato che non ha alcuna intenzione di onorare il suo contratto con noi in IndyCar o in Formula 1. Abbiamo un contratto, quindi la questione è ora oggetto di un processo legale".

"La scorsa settimana abbiamo presentato un'istanza presso il tribunale di Londra contro di lui, sia come persona che come entità commerciale. Lasceremo che sia il procedimento legale a portare avanti la situazione".

Brown ha citato Daniel Ricciardo, che si è fratturato un osso della mano in un incidente nelle prove del venerdì a Zandvoort e che quindi salterà la gara, per spiegare perché Palou avrebbe potuto aspettare una chance in attesa di un vero posto in McLaren.

Ha detto: "Non ho idea di cosa gli passi per la testa perché non ho parlato con lui. Ma le cose si muovono velocemente in Formula 1. I piloti possono rompersi il polso in un attimo".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the pit wall Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Se si vuole fare la Formula 1, bisogna stare all'interno del cerchio e vedere quali sono le opportunità che vengono offerte".

Ha aggiunto la sua delusione per il modo in cui si è svolta la saga, dato che Brown aveva uno stretto rapporto di lavoro con Palou.

"E' stato molto deludente", è stata la sua reazione. "Avevamo un ottimo rapporto. Non ha comunicato personalmente con me, il che è piuttosto deludente visto tutto quello che abbiamo fatto per lui e le opportunità che gli abbiamo offerto".

"Non credo che la sua decisione abbia a che fare con la McLaren. Il nostro rapporto era molto forte, quindi sono molto deluso per come è stato gestito".

"A livello personale, credo che il rapporto con i nostri piloti sia una cosa che la McLaren prende molto sul serio e credo che facciamo un buon lavoro per creare un ambiente familiare, quindi essere delusi in questo momento è piuttosto normale".

La McLaren ha in programma di far girare il suo pilota IndyCar Patricio O'Ward sulla MCL35M, vincitrice del GP d'Italia 2021, nel corso di quest'anno, in base alla regola che permette test con vetture di regolamenti precedenti.

Brown ritiene inoltre che non ci saranno problemi per quanto riguarda il modo in cui la McLaren soddisferà la necessità di far girare un pilota esordiente in una FP1 da qui alla fine della stagione.