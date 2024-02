La Formula 1 nega l'ingresso ad Andretti nel 2025 in attesa di GM

La Formula 1 respinge Andretti... almeno per il momento. Le speranze di vedere entrare il team Andretti nel Circus iridato sono franate questo pomeriggio, ma la F1 ha rigettato la richiesta fatta per il 2025 dal team americano.

Nel lungo comunicato pubblicato dalla Formula 1 sono spiegati i motivi con cui la Formula One Management non ritiene che Andretti debba avere un posto in griglia nei prossimi anni, ma è altresì vero che nello stesso documento è precisato che Andretti avrà la possibilità di ottenere l'11esimo posto a partire dal 2028.

Lo scorso ottobre la FIA aveva annunciato di essere convinta delle capacità tecniche di Andretti. Queste erano ritenute abbastanza solide da permettere al team americano di entrare. Per farlo, però, Andretti ha seguito il procedimento previsto dal Patto della Concordia in essere: ovvero trovare un accordo commerciale con i proprietari di F1, Liberty Media, prima di essere autorizzata a gareggiare.

Era certo all'epoca che trovare un accordo simile non sarebbe stato facile, perché la F1 aveva già affermato di non voler espandere la griglia di partenza a meno che non si potesse dimostrare che un nuovo ingresso potesse portare chiari benefici.

Dietro ad Andretti, com'è chiaro da tempo, c'è il Gruppo General Motors. Andretti, però, avrebbe voluto entrare in F1 già dal 2025, acquistando i motori da uno dei produttori già dentro al Circus iridato (stiamo parlando di Renault). Questo no, arrivato con queste tempistiche, lascia pensare che dietro a questa decisione ci sia una spinta verso General Motors per farla entrare come Costruttore o fornitore di propulsori di un team privato. In questo caso Andretti.

Ecco perché la porta è stata chiusa per il 2025, rendendo impossibile ad Andretti entrare in F1 con motori Renault, ma è stata tenuta aperta quando GM potrà avere l'opportunità di entrare in Formula 1. Che sia come marchio o come motorista, lo vedremo.