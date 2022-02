La Formula 1 è in allerta per il GP di Sochi e monitora la situazione russa

Carica lettore audio

La Russia ha dato inizio a un assalto militare in Ucraina nella mattina di giovedì dopo mesi di tensioni e dopo aver inviato già la scorsa settimane delle truppe in due regioni separatiste. Il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin “ha scelto la strada dello spargimento di sangue e della distruzione lanciando il suo attacco ingiustificato all’Ucraina” e che la Gran Bretagna e i suoi alleati “risponderanno in maniera decisa”.

La crisi ha portato a crescenti interrogativi anche per quanto riguarda eventi sportivi nella zona, compreso il Gran Premio di Russia, che dovrebbe avere luogo il weekend del 25 settembre al Circuito di Sochi. A questo proposito, la Formula 1 ha diramato un breve comunicato questa mattina che recita: “La Formula 1 sta seguendo gli sviluppi come molti altri e in questo momento non ci sono commenti riguardanti la gara in programma per settembre. Continueremo a monitorare la situazione da vicino”.

La crisi ha già portato la UEFA a spostare la finale di Champions League, che si sarebbe dovuta tenere a San Pietroburgo a giugno. L’organo di governo europeo del calcio ha già posticipato una partita di UEFA Youth League che avrebbe dovuto avere luogo nella capitale ucraina Kiev.

Nikita Mazepin, Haas F1 Team, viene intervistato Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La Formula 1 ha un solo pilota russo sulla griglia di partenza, Nikita Mazepin, che nella giornata di mercoledì in occasione dei test di Barcellona ha dichiarato di essere concentrato solo nello sport senza entrare nella politica: “Sono sempre stato un sostenitore dello sport senza politica. Sono a Barcellona, non posso esprimere la gioia di guidare una nuova macchina e di essere coinvolto nello sviluppo di questa nuova monoposto, è meraviglioso vedere come le foto che ho guardato per un anno sono diventate una copia fisica. Sono molto felice di essere a Barcellona e spero che questi tre giorni siano più lunghi perché è una bella esperienza”.

Quest’anni, il Gran Premio di Russia è programmato nel calendario a settembre e dovrebbe essere l’ultima a Sochi. A partire dal 2023 infatti, l’evento si sposterà all’Igora Drive, alle porte di San Pietroburgo. Tuttavia, non è ancora sicura la presenza di Soci all’interno del calendario 2022, vista l’incertezza che regna nel paese. Pertanto, il Qatar si è già offerto per un’eventuale sostituzione, con il circus che si sposterebbe a Losail.