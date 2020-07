La FIA spiega perché la Honda ha lavorato durante il lockdown

Dopo tutto, le rivali Ferrari, Renault e Mercedes avevano trascorso diverse settimane in chiusura forzata a causa della situazione generata in Europa dalla pandemia del Coronavirus.

Le loro mani erano effettivamente legate riguardo allo sviluppo dei motori, mentre la Honda, con il Giappone che aveva evitato il lockdown, ha potuto continuare a lavorare.

In Ungheria, infatti, il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha fatto notare apertamente che i miglioramenti che necessitava il suo team erano stati bloccati da un lockdown che non era stato imposto a tutti.

In chiaro riferimento a ciò che la Honda è stata in grado di fare, ha detto: "Stavamo facendo degli sviluppi per questa stagione che non saremo in grado di introdurre perché abbiamo avuto un lungo periodo di fermo prima dell'inizio della stagione, cosa che non è stata fatta per altri produttori di power unit, tra l'altro".

Mentre non si può negare che la Honda sia stata in grado di lavorare quando gli altri non potevano, il punto cruciale della questione è se il produttore giapponese abbia ottenuto un vantaggio dalla situazione o meno.