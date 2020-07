La FIA punisce la Haas: Grosjean partirà dalla pit-lane in Stiria

Romain Grosjean dovrà partire dalla pit-lane nel GP di Stiria di Formula 1 che scatterà alle ore 15;10.

Questa mattina il Delegato Tecnico FIA aveva segnalato agli Steward alcuni interventi effettuati dalla Haas oltre il tempo consentito prima del Parco Chiuso, senza la presenza di un Commissario della Federazione a supervisionare il tutto.

In Haas non hanno potuto fare altrimenti pur di prendere parte alla gara, dato che la monoposto dello svizzero aveva accusato un guasto tecnico all’inizio della Q1 di ieri alla pompa dell'acqua, ritrovandosi impossibilitato a girare e venendo classificato all'ultimo posto.

Come specificato nel documento emesso dai commissari, infrangere il regolamento del Parco Chiuso solitamente implica l'immediata squalifica dalla manifestazione, ma siccome la Haas ha avvisato della necessità degli interventi prima della sua effettiva entrata in vigore, si è scelto di punire la scuderia americana con la partenza dalla pit-lane.

Una nota importante è quella conclusiva che si legge nel documento, ovvero "Si precisa che la sanzione non deve essere vista come un precedente per future violazioni".