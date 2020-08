La FIA prepara un cambio di regole sulle F1 copia

Anche la Renault, dopo Williams e McLaren, ha deciso di non portare avanti l’appello al Tribunale Internazionale della FIA sul caso Racing Point. Per il momento, quindi, resta solo la Ferrari a portare avanti la protesta, insieme alla squadra di Lawrence Stroll che spera in una riduzione della pena rispetto ai 400 mila dollari di multa e 15 punti del mondiale Costruttori che è stata per ora sospesa.

La FIA sta lavorando alla stesura di un nuovo regolamento che impedisca altre vetture copia tipo la Racing Point nel futuro: Nikolas Tombazis è all’opera, ma l’azione della Federazione Internazionale deve essere stata molto convincente ed efficace, visto che una alla volta le squadre che volevano fare appello contro la Racing Point si sono tirate indietro, mentre la Ferrari va avanti per capire con esattezza quali sono i confini delle parti che possono essere cedute o copiate.

La paura che il DNA della F1 possa essere cambiato con le vetture copia ha spinto molti Costruttori a entrare in azione in difesa di uno dei cardini della categoria regina.

Il presidente della FIA, Jean Todt, si sta muovendo proprio in questo solco: “Faremo in modo di impedire ai team l’uso di foto per copiare parti intere di altre vetture in linea con quello che ha fatto Racing Point. Accetteremo comunque la copia di singoli componenti, ma non vogliamo che l'intera vettura sia fondamentalmente un clone di un'altra vettura".

“La specificità della Formula 1 è che ogni squadra è un Costruttore, responsabile del design della propria monoposto. Quindi, se dovremo essere più precisi nella formulazione del testo lo saremo: è un lavoro che stiamo facendo e da quanto sembra le squadre sembrano contente della direzione presa”.