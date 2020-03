La FIA istituisce un'unità di crisi per il Coronavirus

La FIA non vuole lasciare nulla al caso per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. L'epidemia del COVID-19 è stata infatti all'ordine del giorno dell'incontro odierno del Consiglio Mondiale andato in scena a Ginevra.

Il professor Gerard Saillant, presidente della Commissione Medica FIA, ha offerto una presentazione dettagliata sulla situazione attuale e quindi è stato deciso di istituire un'unità di crisi, che si riunirà ogni due giorni per prendere in considerazione gli ultimi sviluppi in tutto il mondo.

La FIA continuerà a monitorare attentamente la situazione e tutte le implicazioni, insieme ai club ed ai promoter, seguendo il parere delle autorità competenti, compresi i governi e l'organizzazione mondiale della sanità.

La Federazione Internazionale, inoltre, valuterà il calendario per quanto riguarda le prossime competizioni, prendendo tutte le misure necessarie per proteggere la comunità mondiale del motorsport e tutto il suo pubblico, disponendo anche il rinvio di alcuni eventi se necessario.

Gli esempi di questo ultimo punto sono già diversi, basta pensare al GP di Cina di Formula 1 o agli E-Prix di Sanya e di Roma, quest'ultimo annullato proprio nella giornata di oggi.