La F1 si ferma: la Ferrari riapre il 9 aprile, Alfa Romeo il 13

La Formula 1 si ferma: la FIA ha in fretta e furia cambiato il regolamento che prevede uno stop di 3 settimane a tutti i team del circus anticipando la sosta prevista in estate.

La pandemia di Coronavirus ha costretto la Federazione a prendere le dovute precauzioni, pensando anche ad una ripresa del campionato che inevitabilmente vedrà spostate in estate alcune gare, esattamente nel periodo tra luglio ed agosto quando le fabbriche sarebbero dovute essere chiuse per le ferie.

In Ferrari, dove gli stabilimenti della produzione di serie sono già fermi da qualche giorno, hanno immediatamente colto la palla al balzo decretanto il "rompete le righe" del reparto corse fino all'8 aprile incluso.

"La Scuderia Ferrari Mission Winnow, che al pari di milioni di persone in Italia e nel mondo sta affrontando la pandemia connessa al virus Covid-19, supporta pienamente la decisione presa da FIA e Formula 1 di anticipare ad adesso il tradizionale periodo di chiusura estiva. La Scuderia Ferrari si fermerà da giovedì 19 marzo fino a giovedì 8 aprile incluso - si legge nella nota emessa da Maranello - La priorità della squadra è sempre stata la sicurezza dei propri lavoratori e delle loro famiglie: proprio per questo già da giorni le attività in azienda a Maranello sono sospese adottando, ove possibile, il sistema dello smart working".

"Siamo dispiaciuti – come lo sono i nostri tifosi – per non poter essere in pista come facciamo da oltre 70 anni, ma di fronte a un evento di queste proporzioni il rispetto delle indicazioni delle autorità e la limitazione di ogni tipo di attività è essenziale per riuscire a contenere il virus nella maniera più efficace. Attendiamo che la situazione migliori e che si possa tornare alla normalità, nelle attività quotidiane così come nelle competizioni sportive, incluse quelle motoristiche. Nel frattempo siamo vicini a tutte le persone che sono colpite dal virus e a coloro che sono in prima linea nel combatterlo. Distanti ma uniti, la malattia si può vincere".

Anche la Haas ha scelto esattamente le medesime date del Cavallino Rampante, mentre nella sede svizzera dall'Alfa Romeo Racing - ovvero Sauber - il periodo di sosta sarà da lunedì 23 marzo fino al 13 aprile.

In Red Bull non hanno ancora definito un periodo preciso, indicando come termine dei lavori il 27 marzo, ma rimanendo vigili su possibili cambiamenti della situazione.

Alla Renault la fabbrica chiuderà i battenti dalla sera di venerdì 20 marzo, per poi riaprire lunedì 6 aprile, con tutti gli ingegneri e i tecnici che comunque potranno proseguire i rispettivi compiti da casa per quello che gli sarà possibile.

Per quanto riguarda Alpha Tauri, Racing Point, Williams, McLaren e Mercedes, ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito.

Scorrimento Lista Il gantry della McLaren sopra il pitbox 1 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Il personale della Red Bull mette in valigia l'attrezzatura nella pitlane 2 / 19 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il cartello standard del coprifuoco notturno all'esterno dei cancelli d'ingresso del paddock 3 / 19 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Il garage della Red Bull Racing nella pit lane 4 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Schermi davanti ai garage Haas 5 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Stand della McLaren nel pit wall 6 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Un avviso che incoraggia l'uso di disinfettante per le mani 7 / 19 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Un tabellone elettronico che avvisa che il Gran Premio d'Australia è stato cancellato 8 / 19 Foto di: Erwin Jaeggi Box della McLaren 9 / 19 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Casse d'imballaggio Renault nel paddock 10 / 19 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images A Racing Point RP20 coperta in garage 11 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Gradinate vuote 12 / 19 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Garage dell'AlphaTauri 13 / 19 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Gradinate vuote 14 / 19 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Il personale della RedBull imballa l'attrezzatura in pitlane 15 / 19 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il personale della Racing Point imballa l' equipaggiamento da portare via 16 / 19 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il personale della Red Bull porta via il materiale imballato 17 / 19 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images L' attrezzatura nel garage Mercedes imballata e pronta per essere portata via 18 / 19 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il personale della Renault imballa l'attrezzatura in pitlane 19 / 19 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

