La F1 prende posizione: "Impossibile disputare il GP di Russia"

Con una comunicazione ufficiale, Liberty Media ha spiegato la sua posizione in merito allo scenario che ha preso forma dopo l’invasione russa in Ucraina. Nella serata di ieri i team principal di Formula 1 si sono riuniti nel paddock di Barcellona per confrontarsi sulla posizione da prendere in vista del Gran Premio di Russia, in programma il prossimo 25 settembre a Sochi.

“Il Campionato del mondo di Formula 1 FIA fa tappa in molte nazioni nel mondo – recita il comunicato di Liberty Media – portando con noi una visione positiva e di unità tra le nazioni. Stiamo osservando gli sviluppi degli eventi in Ucraina con tristezza e shock, e speriamo in una soluzione rapida e pacifica degli eventi. Formula 1, FIA ed i rappresentanti delle squadre hanno discusso della posizione del nostro sport, arrivando alla conclusione comune che è impossibile disputare il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”.

Una posizione interlocutoria, che pone forti dubbi sullo svolgimento della gara senza però annunciare ufficialmente la sua cancellazione dal calendario 2022. È probabile che Liberty Media abbia bisogno di tempo per muoversi contrattualmente con i promotori dell’evento russo prima di comunicare ufficialmente la cancellazione del Gran Premio, ma valutando gli umori del paddock sono in molto gli addetti ai lavori a dare ormai per scontato che quest’anno non ci sarà la trasferta di Sochi. La posizione ufficiale di FIA e Liberty sarà più chiara nelle prossime settimane.