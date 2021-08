La F1 premia i sorpassi introducendo l'Overtake Award

La Formula 1 ha introdotto un nuovo premio, l’Overtake Award. Sponsorizzato da Crypto.com, società di criptovalute che ha già forti legami con le gare sprint, il premio è stato “creato per celebrare il coraggio esibito dai piloti che compiono mosse audaci alla ricerca del successo”.

Nel comunicato diramato dalla Formula 1 è stato poi evidenziato come “una nuovo grafica sarà introdotta dal vivo ad ogni gara per segnalare le possibilità di sorpasso ed aiutare i fan a tenere traccia dei progressi dei piloti nella caccia al Crypto.com Overtake Award. Sarà anche indicato il numero di sorpassi effettuati durante la stagione”.

Questo premio sarà assegnato con tutta probabilità ad un pilota di metà gruppo piuttosto che ad uno alla guida di una monoposto di vertice. Attualmente, dopo le prime 11 gare della stagione, al vertice di questa particolare classifica c’è Sebastian Vettel.

Questa notizia sottolinea come la Formula 1 stia continuando a cercare nuove strade per coinvolgere i suoi sponsor chiave come già visto per il DHL Fastet Lap Award. Inoltre l’Overtake Award consente a Crypto.com di avere una maggiore visibilità nel corso della stagione e non solo in occasione delle Sprint Qualifying.

Il direttore delle partnership commerciali della F1, Ben Pincus, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership con Crypto.com introducendo l’Overtake Award che consentirà di inglobare questo brand in F1 per tutta la stagione”.

“Il Crypto.com Overtake Award ci dà la possibilità di celebrare l’istinto dei piloti nel compiere mosse audaci e che riflette le qualità necessarie quando si tratta di criptovalute”.

Il chief marketing officer di Crypto.com, Steve Kalifowitz, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi di introdurre un premio unico nel suo genere in Formula 1. Ci sforziamo di creare partnership che offrono opportunità win-win-win e non posso pensare a un'opportunità migliore del Crypto.com Overtake Award”.

“Questo premio permette ai nostri valori di brillare attraverso la celebrazione dei momenti in cui i piloti mostrano il coraggio necessario per progredire. Questa stagione ha già visto alcuni sorpassi incredibili, e non vedo l'ora di vedere chi sarà il campione di quest'anno”.