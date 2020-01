La F1 lancia un’asta di beneficenza per aiutare l’Australia

Gli incendi che hanno devastato l’Australia hanno colpito tutto il mondo ed anche la Formula 1 aiuterà a raccogliere fondi per aiutare il paese colpito dal disastro. L’organizzazione lancia un’asta che prevede dei pacchetti meet-and-greet ed un merchandise esclusivo, generosamente donato da squadre e piloti.

Il merchandise include guanti e scarpe indossate da Daniel Ricciardo nel 2019, il casco che Kevin Magnussen ha indossato durante il Gran Premio d’Australia lo scorso marzo e la tuta di Alex albon, Max Verstappen, Romain Grosjean e Daniil Kvyat.

Per quanto riguarda le esperienze meet-and-greet, un numero di squadre renderà disponibili piloti e personali agli offerenti che hanno vinto questo pacchetto durante il weekend del Gran Premio d’Australia. Tra questi troviamo Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Toto Wolff), Red Bull Racing (Verstappen e Albon), McLaren (Lando Norris e Carlos Sainz), Racing Point (Sergio Perez e Lance Stroll), Williams (George Russel , Nicholas Latifi e Claire Williams) e Ferrari (Mattia Binotto).

In palio ci saranno anche un hot lap in una Safety Car FIA all’Albert Park e l’opportunità di visitare la stanza race control durante il Gp d’Australia, così come l’occasione di cenare con Ross Brawn. McLaren e Renault offrono tour della fabbrica e quest’ultima mette all’asta un allenamento con la Renault Sport Academy, mentre Pirelli ha donato una Paddock Club Experience.

L’asta parte oggi e continuerà fino al 9 febbraio tramite il seguente link: https://www.f1authentics.com.

Tutti i proventi verranno donati alla Croce Rossa Australiana, alla Country Fire Authority di Victoria, alla Fondazione per il rinnovamento rurale e regionale ed al WWF Australiano.

Sono stati bruciati più di 10 milioni di ettari, più di 2000 case sono andate distrutte e 29 persone sono rimaste uccise durante i tragici incendi che sono iniziati ad ottobre.

Lewis Hamilton ha già dato un contributo importante, donando 500.000 dollari a WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.) ed al WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund.