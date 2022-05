La F1 ha speso 240 milioni per il sito del paddock di Las Vegas

Carica lettore audio

Uno dei principali punti interrogativi che circondavano la gara di Las Vegas era come la Formula 1 avrebbe trovato lo spazio per realizzare il paddock ed altre infrastrutture nel centro della città.

Le autorità cittadine non ha accettato che possano essere utilizzate le strade, ma la maggior parte del terreno adiacente alla pista appartiene ai casinò e ad altre attività commerciali.

Alle squadre è stato detto di recente che il paddock potrebbe essere a più di un miglio dalla zona dei box.

Tuttavia, il CEO di Liberty Media, Greg Maffei, ha rivelato venerdì che la F1 ha risolto il problema acquistando un sito in città, con l'accordo che dovrebbe essere concluso formalmente nelle prossime settimane.

Questo permetterebbe alla Formula 1 di costruire una struttura permanente per i box, come hanno già fatto gli organizzatori del Gran Premio di Miami.

Maffei ha anche rivelato che, come co-promoter della gara di Las Vegas, Liberty e la F1 faranno un investimento sostanziale legato al progetto, con delle spese operative che saranno necessarie per far funzionare l'evento.

Las Vegas track action Photo by: Liberty Media

"Lo slancio negli Stati Uniti continua con il GP inaugurale di Miami di questo fine settimana", ha detto Maffei in una telefonata con gli analisti di Wall Street.

"E, naturalmente, non si può non aver sentito parlare dell'annuncio del nostro GP di Las Vegas per novembre 2023. Come abbiamo segnalato prima, quella sarà una gara notturna lungo la strip".

"In particolare, e diversamente dalla maggior parte dei posti, la F1 e Liberty Media stanno auto-promuovendo la gara in collaborazione con le parti interessate locali e Live Nation".

"La costruzione di questa pista richiederà un aumento del Cap-Ex e dell'Op-X per essere sviluppata. È troppo presto per fornirvi dei numeri, ma abbiamo intenzione di aggiornarvi nel corso dell'anno".

"Vorrei far notare che Liberty Media ha stipulato un accordo per acquisire 39 acri a est della pista realizzare i box ed il paddock, oltre a tutte le strutture necessarie a supporto della gara".

"Mi aspetto che la transazione si chiuda nel secondo trimestre, e il prezzo di acquisto è stato di 240 milioni di dollari, che sarà finanziato dalla liquidità disponibile nel Gruppo F1".