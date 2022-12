La F1 e la MotoGP si inchinano a Messi e alla sua Argentina

Carica lettore audio

L’Argentina ha conquistato il mondiale di calcio al termine di una partita al cardiopalma in Qatar, cucendo così la terza stella sul petto. Così, Leo Messi ha potuto festeggiare un altro traguardo della sua strepitosa carriera, ma non solo i calciatori hanno celebrato la vittoria della squadra albiceleste.

Il mondo della Formula 1 e della MotoGP è stato molto attento a ciò che accadeva in campo, dove i tre gol di Kylian Mbappe sono stati sufficienti per entusiasmare Pierre Gasly, presente allo stadio di Lusail per vedere la finale Argentina-Francia.

Un altro pilota che sicuramente non ha festeggiato per il titolo dell’Argentina è stato Esteban Ocon, che ha sfidato in modo amichevole Sergio Perez, che invece voleva veder vincere gli argentini: durante la partita infatti il francese gli ha commentato sui social “Allez le bleus” (forza bleu, il nome della nazionale transalpina).

Fabio Quartararo invece si è preparato alla partita postando su Instagram una foto con Leo Messi, che gioca proprio nella squadra del cuore del pilota Yamaha, il Paris Saint Germain.

Nemmeno George Russell si è perso la partita, nonostante stesse giocando a padel qualche minuto prima del fischio d’inizio e si è complimentato con tutto il paese sudamericano, in particolare con la star della partita Leo Messi.

Il team Mercedes, consapevole dell’aura da campione del calciatore di Rosario, gli ha offerto un posto a Brackley in un montaggio postato sui social. La stessa cosa l’ha fatta il team HRC, con un fotomontaggio del viso di Messi su uno dei suoi piloti MotoGP con la tuta con i colori Repsol.

La classe regina del motomondiale non è stata da meno e si è complimentata con tutti gli argentini con una foto di Valentino Rossi che indossa la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona.

Un altro pilota della MotoGP ad aver chiarito le proprie preferenze durante la partita è stato Aleix Espargaro, grande tifoso del Barcellona, squadra per cui Leo Messi ha giocato segnando un’era.

Marc Marquez, anche lui tifoso blaugrana, ha avuto la fortuna di conoscere il protagonista della finale, e ha sfoggiato la foto che li ritrae insieme sul suo account Twitter, complimentandosi con Messi per il successo ottenuto.

Tuttavia, non tutti hanno seguito la partita. È il caso di Valtteri Bottas, che ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui affermava che mentre tutti guardavano la finale del mondiale, lui si sarebbe rilassato sul suo divano, magari dormendo.