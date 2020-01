La F1 annuncia l'uscita del capo commerciale Sean Bratches

Bratches, che lascerà ufficialmente alla fine di gennaio, continuerà ad avere un ruolo consultivo.

Le voci dell'addio del 59enne erano emerse per la prima volta alla fine dell'anno scorso e, in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi, il CEO Chase Carey ha confermato che il futuro di Bratches sarebbe stato discusso nelle settimane successive.

Dopo essersi fatto un nome alla ESPN, Bratche era stato nominato direttore commerciale della F1 tre anni fa, nel gennaio 2017, e faceva parte di un programma di gestione a tre teste insieme a Carey e Ross Brawn. Il suo obiettivo principale era quello di aumetare le entrate derivanti dalle tasse dei GP, dalle sponsorizzazioni e dai diritti televisivi.

Lavorando in una base londinese, trovava sempre più difficile giustificare il tempo trascorso lontano da sua moglie e dalla famiglia nel Connecticut. Bisogna ricordare che Bratches ha quattro figli, anche se tutti piuttosto grandi.

Leggi anche: Bratches lascerà il ruolo commerciale in Formula 1

"Gli ultimi tre anni in Formula 1 sono stati un'esperienza incredibile, che mi è piaciuta molto" ha detto Bratches. "Voglio ringraziare personalmente tutto il team della F1 per i loro sforzi e per la loro dedizione. Sono i migliori al mondo e sono fiducioso che continueranno a seguire la strategia che abbiamo impostato anche negli anni a venire".

"Sono orgoglioso di lasciare la F1 in una posizione migliore rispetto a quando ne sono entrato a far parte nel 2017 e so che le fondamenta che abbiamo creato come squadra continueranno a soddisfare i nostri tifosi e raggiungeranno anche un nuovo pubblico".

"Sean ha trasformato il lato commerciale della F1 e il suo buon lavoro è dimostrato nello slancio che ha avuto la nostra crescita" ha affermato Carey. "Sono contento che Sean continuerà ad essere un consulente per noi dagli Stati Uniti. Farà sempre parte della famiglia della F1 e non vedo l'ora di ricevere i suoi consiglio".