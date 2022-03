La F1 allarga gli orizzonti: boom di candidature per i GP

Carica lettore audio

Mentre le monoposto erano impegnate sul circuito di Sakhir nell’ultima sessione di test in vista dell’apertura del mondiale 2022, Liberty Media ha indetto un incontro invitando in Bahrain tutti i promoter delle gare in calendario ed i rappresentanti delle emittenti televisive che detengono i diritti televisivi di Formula 1. Stefano Domenicali, amministratore delegato di Liberty Media, ha illustrato le novità della stagione che si appresta ad iniziare e alcuni piani a breve scadenza.

I dati emersi dall’incontro sono decisamente incoraggianti per la Formula 1. Quasi tutte le tappe in calendario hanno già registrato il tutto esaurito, e si prospetta una stagione record in termini di presenza di spettatori in autodromo. L’interesse per la categoria sta confermando l’ascesa iniziata lo scorso anno, sull’onda del duello Verstappen-Hamilton che ha avuto il merito di avvicinare alla Formula 1 un pubblico nuovo.

Il dato più interessante, e strategicamente più importante, è l’arrivo di una generazione di giovani che sta abbassando l’età media dell’appassionato di Formula 1, dato in controtendenza dopo molti anni in cui il pubblico del Circus era cresciuto progressivamente arrivando ad avere un valore medio di 40 anni.

Il boom di interesse è confermato anche dalla corsa dei promoter ad assicurarsi il contratto per garantire la presenza dei propri circuiti in calendario. Il prossimo anno sono attesi i ritorni del Gran Premio di Cina e del Qatar (candidato già quest’anno a sostituire il GP di Russia) ed anche la candidatura di Las Vegas sembra essere molto concreta.

Il limite invalicabile di 25 gare mette a rischio alcune delle sedi attualmente presenti in calendario, come il Gran Premio di Francia. Da tempo si parla di difficoltà che mettono in dubbio il rinnovo del contratto del Paul Ricard, e proprio in questi giorni dalla Francia è arrivata la conferma che il sindaco della città di Nevers ha proposto un’alternanza tra il circuito di Magny-Cours ed il Paul Ricard, soluzione che consentirebbe di non rischiare di perdere il Gran Premio di Francia.

Anche i responsabili del circuito di Spa-Francorchamps stanno spingendo molto per rinnovare l’accordo con Formula 1 che scadrà al termine di quest’anno. Nonostante la grande delusione del pubblico presente lo scorso anno alla gara belga (annullata per pioggia dopo due giri dietro safety car) la prevendita in vista del Gran Premio 2022 ha già registrato il tutto esaurito, con la vendita dei 100.000 biglietti, quota massima autorizzata a Spa.

In questo scenario è di grande portata l’accordo del circuito di Imola che si è assicurato il Gran Premio dell’Emilia Romagna fino al 2025, mettendosi al riparo da tagli o alternanze a cui Liberty Media sarà costretta a ricorrere per accontentare le numerose candidature giunte nell’ultimo anno sulla scrivania di Domenicali.