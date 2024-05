La F1 abbandona l'idea dei paraspruzzi dopo il test di Ferrari

La Ferrari ha recentemente aiutato l'organo di governo dell'automobilismo a valutare un concetto di protezione delle ruote più completo durante le prove a Fiorano, per verificare se potesse contribuire a ridurre gli spruzzi.

Il design era molto più spettacolare rispetto all'idea originale sperimentata a Silverstone l'anno scorso e la Ferrari ha fatto girare due vetture vicine per valutare se il progetto avesse apportato qualche miglioramento.

Le ultime coperture sono state volutamente esagerate perché la FIA voleva capire meglio quanto sarebbe migliorata la visibilità se non ci fosse stato lo spruzzo delle ruote.

Dopo il test, basato sull'analisi video, la conclusione è stata che il beneficio era marginale, in quanto il diffusore continua a emettere una quantità enorme di acqua.

La conclusione della FIA è stata immediata: l'idea del copriruota non vale più la pena di essere perseguita, quindi si stanno valutando altre opzioni per cercare di aiutare in condizioni insidiose.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, il responsabile delle monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha dichiarato che il progetto dei paraspruzzi è stato interrotto perché non è in grado di produrre il cambiamento di passo sperato.

“Abbiamo sempre saputo che i fattori che contribuiscono alla nube di spruzzi sono principalmente due”, ha dichiarato. “Uno è la quantità d'acqua che viene raccolta dal suolo dal diffusore, l'altro è la presenza delle ruote".

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 dotata di paraspruzzi Foto di: Alessando Stefanini

"Abbiamo pensato di provare a realizzare una copertura totale delle ruote, anche al di là di quanto sarebbe pratico, per vedere qual è il massimo che possiamo ottenere con questa soluzione, per vedere se è la soluzione giusta o meno”.

“Il precedente test del copriruota [fatto a Silverstone l'anno scorso] era troppo, troppo fragile e troppo piccolo. E quindi non credo che avrebbe mai funzionato".

"Quindi siamo andati al massimo per vedere qual era il massimo che potevamo ottenere dai copriruota. E anche se hanno un po' di effetto, non hanno un effetto abbastanza significativo da poter dire che questa è la soluzione. Quindi siamo tornati al punto di partenza".

“Diciamo che penso che abbiamo risposto ad alcune domande. Sappiamo a che punto siamo, ma non credo che al momento il progetto prosegua come tale. Ora sappiamo che dobbiamo trovare altri modi per proteggere le gare dalla cancellazione”.

L'influenza del fondo con i canali Venturi nel sollevare una quantità significativa di acqua ha fatto pensare in passato all'aggiunta di qualcosa al diffusore per aiutare a trattenere l'acqua in questa zona.

Tuttavia, Tombazis è scettico su questa idea, in quanto ritiene che qualsiasi intervento in quest'area avrebbe un impatto negativo significativo sulla generazione di deportanza.

“In teoria si potrebbe fare qualcosa in questa zona, ma sarebbe come togliere tutta la deportanza e così via. Sarebbe quindi un bel problema. Non è un passo successivo facile, a dire il vero. Dobbiamo discuterne".

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 con paraspruzzi, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto di: Alessando Stefanini

“Ma fondamentalmente, come test, [il progetto Ferrari] ha funzionato perché ci ha mostrato ciò che stavamo cercando. A volte i test vanno bene e si dice 'fantastico', altre volte vanno nella direzione opposta e ti dicono che la direzione che stai seguendo non va bene e devi seguire qualcos'altro. Quel qualcos'altro deve essere stabilito ora”.

Tombazis ha detto di avere alcune idee su ciò che si potrebbe fare, ma di non volerle ancora rendere pubbliche.

Ma ha detto che la speranza è che, qualunque sia la risposta, possa essere d'aiuto nelle rare occasioni in cui le condizioni sono particolarmente estreme.

“Dobbiamo pensare a soluzioni diverse”, ha spiegato. In definitiva, quello che vogliamo evitare è una situazione da Spa 2021 in cui una gara viene cancellata, o fortemente accorciata, o fortemente ritardata”.

“Chiaramente, si tratterà sempre di un compromesso. I paraspruzzi in sé erano piuttosto brutti, ma se avessero dato un contributo significativo, saremmo stati perfettamente felici di installarli una volta all'anno se questo avesse fatto la differenza tra l'annullamento di una gara o meno".

“Non si è mai voluto dire ‘ogni volta che è bagnato li mettiamo’. Ma purtroppo dobbiamo cercare di pensare ad altre soluzioni”.