La collaborazione Toyota-McLaren continuerà anche senza galleria

Il passaggio della McLaren alla sua nuovissima galleria del vento presso lo stabilimento di Woking è previsto per questo mese, ponendo fine a una collaborazione di 12 anni con la struttura della Toyota Gazoo Racing Europe (TGR-E) di Colonia.

La squadra inglese aveva iniziato a utilizzare l'ex-galleria del vento che i giapponesi avevano realizzato per la F1 nel 2010 e da allora questa è servita per la progettazione di ogni monoposto McLaren.

Ma se il cambio di galleria del vento significa che la squadra britannica non utilizzerà più la struttura di Colonia, il costruttore giapponese non pensa che questa sia la fine della collaborazione.

L'amministratore delegato della TGR-E, Rob Leupen, ha dichiarato: "La nostra porta rimane aperta alla McLaren. Auguriamo loro il massimo successo con la nuova galleria del vento e, anche se questo naturalmente cambia i servizi che McLaren richiede a TGR-E e la frequenza con cui i suoi ingegneri possono essere a Colonia, abbiamo un dialogo aperto e stiamo svolgendo un ruolo costruttivo nel processo di integrazione della nuova galleria del vento nel loro programma di sviluppo".

"Credo che con questa attività abbiamo dimostrato chiaramente come TGR-E possa aggiungere valore a lungo termine a progetti ingegneristici di alto livello, e non vediamo l'ora di sostenere aziende innovative come McLaren in futuro."

Jenson Button, McLaren MP4-26 Photo by: Sutton Images

La McLaren ha iniziato a utilizzare la galleria del vento di Colonia nel 2010, un anno dopo il ritiro del team Toyota F1 dai gran premi ed è stata utilizzata per la prima volta per sviluppare la MP4-26 del 2011 fino alla MCL60 di quest'anno.

Nel corso degli anni, il rapporto si è esteso oltre il semplice utilizzo della galleria del vento, includendo anche l'uso delle capacità di ricerca e sviluppo e di produzione. McLaren ha anche creato aree di lavoro esclusive presso lo stabilimento Toyota, con sistemi di dati separati e collegamenti con la sede di Woking.

Entrambe le parti hanno inoltre collaborato per garantire che la galleria del vento fosse sviluppata e mantenuta all'avanguardia della tecnologia per tutta la durata del suo utilizzo.

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha sottolineato che il contributo di Toyota meritava un elogio.

"Il supporto di TGR-E è stato prezioso per il nostro successo", ha dichiarato. "Abbiamo instaurato un buon rapporto di lavoro tra il team McLaren e il personale della struttura, le cui capacità di produzione additiva e le altre strutture in loco sono fondamentali per il processo di sviluppo delle nostre auto.

"Mentre procediamo verso la messa in funzione della nostra galleria del vento in loco, che offre significativi vantaggi in termini di efficienza alla McLaren e si allinea con la nuova struttura in costruzione presso il team, vorremmo riconoscere che il lavoro svolto con la galleria del vento TGR-E è stato determinante per i progressi del team in passato e ringraziarla per il suo prezioso supporto in questo periodo".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leupen ha aggiunto che Toyota stessa è lieta di aver partecipato al successo della McLaren nel corso degli anni.

"Siamo orgogliosi di aver partecipato alla storia della McLaren in Formula 1 per un periodo così lungo. Aver instaurato un rapporto di fiducia e lavorato insieme per 12 anni è un segno del rispetto reciproco tra le nostre due organizzazioni, oltre che del duro lavoro dei dipendenti di TGR-E e McLaren per il successo di questo rapporto. Siamo sinceramente grati per l'impegno di McLaren in questo periodo".