Anteprima: Kubica e il mondiale di F1 del 2008

Nel 2008 la BMW è stata spesso spina nel fianco e ago della bilancia nella lotta al titolo tra Felipe Massa e Lewis Hamilton. La sensazione condivisa dagli addetti ai lavori dell'epoca è che la casa bavarese avrebbe potuto ottenere risultati maggiori in Formula 1, mentre invece chiuse la stagione con la vittoria di Robert Kubica in Canada e il terzo posto in campionato del polacco a ex-equo con il campione del mondo dell'anno precedente, Kimi Raikkonen.

