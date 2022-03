Krack: "Il rinnovo di Seb? Deve vedere il potenziale Aston"

Carica lettore audio

Mike Krack ha preso servizio in Aston Martin questa settimana assumendo il ruolo di team principal dopo aver concluso il suo percorso in BMW. Al momento la scuderia inglese sta affrontando una ristrutturazione sia al livello organizzativo che di strutture.

Krack ha lavorato fianco a fianco con Sebastian Vettel quando il tedesco ha esordito in Formula 1 con BMW nel 2006 e lo conosce bene. Il contratto dell’ex pilota Ferrari scadrà alla fine del 2022 e il nuovo team principal ha parlato di questo aspetto.

“Credo sia palese che un ragazzo come Sebastian, un quattro volte campione del mondo, non vuole lottare per una quindicesima, una dodicesima o una ottava posizione. Il nostro compiuto è quello di fornirgli una vettura performante, ma anche una struttura al livello”.

“Penso che Seb sia un ragazzo intelligente e ritengo che non si concentrerà solo sulla monoposto di quest’anno, ma su come il team sta crescendo ed il potenziale che riuscirà ad esprimere. Se riusciremo a mostrargli questo penso che avremo la possibilità di tenerlo ancora con noi a lungo”.

“In tutta sincerità non è un discorso che abbiamo ancora affrontato, ma è un nostro compito quello di fornirgli il miglior pacchetto. Poi toccherà a Seb decidere se restare o meno”.

Krack ha poi sottolineato quanto Sebastian Vettel sia una risorse enorme per il team con sede a Silverstone.

“Mettiamola così, prima di tutto è un ragazzo molto simpatico ed in questo modo riesce ad avere la squadra intorno a lui. È molto rispettoso ed è un’etica che condivido. Rispetto a quando l’ho incontrato l’ultima volta, adesso può vantare quattro titoli iridati ed una esperienza decisamente superiore. Inoltre è un ragazzo intelligente”.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Aston Martin Racing

“Riesce ad incanalare questa esperienza nel modo giusto. Non fa mai paragoni con il modo di lavorare che aveva in passato, ma sa esattamente cosa gli serve per andare più veloce”.

Nonostante il legame che hanno avuto in passato, Krack ha ammesso di non aver parlato con Vettel prima di accettare l’offerta della Aston Martin.

“Non ci siamo sentiti con Seb perché non volevo essere influenzato da una sola opinione. Inoltre questo tipo di trattative sono molto, molto riservate. Non puoi parlarne con nessuno e le società sono molto severe da questo punto di vista per evitare che circolino subito delle voci”.

“Mi sono attenuto a tutto ciò che avevamo concordato in termini di riservatezza. Non so se la squadra e Seb abbiano parlato della mia persona in quella fase, forse lo hanno fatto o forse no, ma io non ho mai contattato Sebastian prima”.

Adesso che è ufficialmente il nuovo team principal della Aston Martin, Krack ha ammesso di aver ritrovato subito il feeling con il quattro volte campione del mondo.

“Quando Seb ha girato per la prima volta in Turchia con la terza vettura io ero il suo ingegnere e credo che questo abbia creato un legame speciale tra noi. La scorsa settimana mi ha chiesto se ricordavo quel weekend ad Istanbul. Credo che abbiamo un ottimo rapporto”.

“Non siamo rimasti in contatto quando ho lasciato la F1, ma quando ci siamo incontrati daccapo è stato come se non ci fossimo mai persi di vista. Adesso abbiamo molte storie da raccontarci, non solo sulle corse ma anche sulla famiglia, i figli e cose del genere. Erano molto legati in passato e sento che lo siamo ancora di più adesso”.