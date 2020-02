Il 17 ottobre prossimo Kimi Raikkonen compirà 41 anni, ma per lui la pensione sembra l'ultimo dei suoi pensieri. Il finlandese già dall'anno scorso sembra essersi calato alla perfezione all'interno di una realtà in crescita come quella dell'Alfa Romeo Racing.

Nel 2019, a bordo della C38 ha portato a casa diversi buoni piazzamenti chiudendo al 12° posto nella classifica iridata con 43 punti. Il suo obiettivo per questa stagione, naturalmente, è quello di migliorarsi e provare, magari, ad accaparrarsi anche qualche podio.

Nella seconda giornata di test di questa pre-season, l'ex Ferrari ha messo tutti in fila firmando il miglior tempo in 1:17.091 dopo aver montato il pneumatico più morbido dell'intera gamma Pirelli.

Come sempre Kimi non si è di certo lasciare andare all'entusiasmo: "Per il mio primo giorno di test è stato tutto ok. L'importante è che tutto sembra funzionare bene, senza grossi problemi. La sensazione immediata è piuttosto positiva, ma siamo ancora all'inizio. C'è ancora tanta strada da fare ma penso che abbiamo fatto un passo in avanti rispetto allo scorso anno: chissà dove ci porterà questo, ma finora è andato tutto bene".

