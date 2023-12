Jos Verstappen spiega l'intervento al cuore a cui si è sottoposto

Essere il generatore di uno dei piloti più dominanti e promettenti del motorsport non è facile e bisogna fare molti sacrifici che possono avere conseguenze fisiche a lungo termine. Sebbene possa trattarsi di una coincidenza, è certo che Jos Verstappen ha spesso avuto una frequenza cardiaca più alta del normale dopo le gare del figlio e recentemente si è sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore.

Il padre del tre volte campione del mondo ha ammesso di essersi dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per risolvere alcuni piccoli problemi che aveva da tempo e ha raccontato: "È stato snervante, ma ora è tutto risolto. Per fortuna hanno trovato il problema e mi sento di nuovo bene. Ho avuto questo problema per tutta la vita, ma prima non l'avevano riconosciuto".

"Se l'avessero visto, si sarebbe potuto risolvere subito e si sarebbe potuto convivere con questo problema per cento anni", ha spiegato l'ex pilota olandese di Formula 1 a Formule1. "Penso che quando si subisce un intervento al cuore, c'è sempre tensione. Si può passare dall'altra parte, e dipende da altre persone, e questo non è mai bello. Ma sì, specialisti del genere sanno quello che fanno".

"Una situazione come questa mette le cose in prospettiva e si inizia ad apprezzare ancora di più ciò che si ha. Ho una moglie bellissima, due figli piccoli con cui voglio fare cose belle il più a lungo possibile", ha proseguito Jos Verstappen, prima di riconoscere tutti i risultati ottenuti dal figlio. "Tutta la famiglia riconosce quanto Max stia facendo bene, si merita il 100% di tutti gli elogi".

Nonostante la necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico per una questione così delicata, questo non gli ha impedito di recarsi sui circuiti per accompagnare il figlio e vederlo dominare a piacimento in una stagione che lo ha visto battere i record di vittorie, punti, podi e praticamente tutto il resto immaginabile.