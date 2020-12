Jos Verstappen: "Nessun rimpianto per aver scelto la Red Bull"

Le decisioni dell'olandese sulla strada da seguire in F1 sono esplorate in un nuovo documentario intitolato 'Whatever it takes' che viene trasmesso sul canale olandese Ziggo Sport.

Lo show ha esplorato gli incontri che il management di Verstappen ha avuto con i rappresentanti della Red Bull e della Mercedes al Gran Premio di Germania 2014 per discutere del suo debutto in F1 la stagione successiva.

Dopo le discussioni avvenute con il consulente della Red Bull, Helmut Marko, il management di Verstappen è stato immediatamente contattato da Toto Wolff e Niki Lauda e invitato a parlare con loro.

Alla fine l’ha spuntata la Red Bull offrendo a Max un posto in Formula 1 al volante della Toro Rosso, mentre la Mercedes non è riuscita a mettere sotto contratto l’olandese non avendo un sedile libero in quel momento.

La Casa tedesca avrebbe potuto offrire soltanto un ruolo da pilota di riserva da affiancare ad una stagione in GP2, ma questa prospettiva non ha attratto il managment di Verstappen.

Nonostante il dominio ininterrotto della Mercedes dal 2014 ad oggi, Raymond Vermeulen e Jos Verstappen, manager di Max, ritengono ancora oggi di aver fatto la scelta corretta.

Quando è stato chiesto se ci sono rimpianti per la scelta fatta nel 2014, Vermeulen ha risposto a Motorsport.com: “No, penso che abbiamo fatto la scelta giusta in quel momento”.

“Tutti e tre sosteniamo ancora pienamente questa decisione. Penso che alla Red Bull, Max sia stato guidato correttamente ed abbia anche avuto una preparazione super per il suo debutto in F1”.

“Ci sentiamo davvero a nostro agio alla Red Bull. Non sappiamo cosa accadrà nel futuro, ma per il momento siamo molto soddisfatti delle scelte che abbiamo fatto”.

Jos Verstappen ha aggiunto: “In quel momento, con le informazioni che avevamo, abbiamo sicuramente fatto la scelta giusta”.

Max è al momento vincolato con un contratto a lungo termine con la Red Bull che scadrà nel 2022. Proprio in quell’anno la Red Bull si vedrà costretta a cambiare fornitore a seguito dell’addio di Honda al termine della prossima stagione e questo potrebbe impedire a Max di trovarsi al volante di una vettura da titolo.

Vermeulen però si è mostrato ancora certo della bontà della scelta: “Il futuro dimostrerà se questa è stata la decisione giusta, ma almeno tutti e tre la sosteniamo pienamente”.

Alla domanda su cosa la Red Bull stia comunicando al managment di Max in merito alla situazione motori, Vermeulen ha risposto: “Ci tengono informati su tutti i progressi. Dobbiamo ricordarci che è una situazione in via di sviluppo”.

“Prima di tutto, ci aspetta una splendida stagione con la Honda. Siamo molto positivi per quanto riguarda il motore del prossimo anno. Ma siamo anche molto interessati a quello che accadrà dal 2022 in poi”.

“Sono molto aperti e trasparenti nei confronti di Max su questo punto. Stiamo aspettando con pazienza e siamo certi che si arriverà a una conclusione positiva”.

Da quando Verstappen è approdato in Red Bull non ha mai avuto una vettura in grado di sfidare ad armi pari le Mercedes.

Sull’argomento è intervenuto Jos Verstappen: “Penso che a volte sia un po' più frustrante per me che per Max. Siamo alla Red Bull e sappiamo cosa fare. Certo, puoi essere frustrato, ma questo non ti aiuta affatto”.

“Tutti noi vogliamo che Max sia in lotta per il titolo mondiale, ma è anche bello lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. Speriamo che sia in grado di farlo con la Red Bull il prossimo anno”.