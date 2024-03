Isola: "Pirelli via dalla F1 dopo il 2027? No, voci infondate"

Pirelli ha appena vinto l'appalto per essere il fornitore unico di pneumatici della Formula 1 dal 2025 al 2027, prolungando così un binomio - quello tra la Casa italiana e il Circus iridato - che dura ormai da 14 anni e che arriverà almeno a 17 consecutivi. Eppure nel paddock sono circolate voci di un possibile disimpegno da parte di Pirelli proprio una volta terminata l'ultima stagione di accordo con la F1.

A queste voci ha voluto rispondere Mario Isola. Il responsabile della sezione motorsport di Pirelli ha subito fatto capire le intenzioni della Casa italiana, spiegando i motivi che la stanno portando a partecipare e vincere i tender gomme indetti dalla FIA da quasi 3 lustri.

"No, non credo ci sia qualcosa di vero su quelle voci. Credo che qualcuno l'abbia detto perché siamo in Formula 1 già da molto tempo, dal 2011, e come fornitore unico abbiamo sicuramente il contratto più lungo".

Pneumatici Pirelli Foto di: Pirelli

"La Formula 1 ha deciso di avere un solo fornitore di pneumatici nel 2008, quindi siamo sicuramente i più longevi come fornitore unico. Siamo felici di essere qui, continuiamo a utilizzare la Formula 1 in modo positivo per l'azienda in termini di branding e anche di tecnologia".

Pirelli continua a rimanere impegnata nel Circus iridato anche grazie alle continue sfide che di anno in anno si rinnovano. Inoltre la Formula 1 è una piattaforma di intrattenimento - è ormai lecito chiamarla in questo modo dopo l'arrivo di Liberty Media e la politica fatta nel corso degli ultimi anni, dove lo sport non è più preponderante, ma solo un elemento dell'insieme - che sta ottenendo enorme successo in tutto il mondo.

"Ogni anno c'è una nuova sfida, per cui non siamo stanchi di rimanere in Formula 1. Capisco che è un periodo lungo e capisco che ci sono altri produttori di pneumatici che vogliono entrare, e lo accetto perché significa che la Formula 1 è uno sport di successo".

"È positivo l'interesse di altri Costruttori, ma questo non significa che vogliamo finire nel 2027. Valuteremo ovviamente in una fase successiva", ha concluso Isola.