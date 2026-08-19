F1 | Isack Hadjar potrebbe saltare il GP d'Olanda. Red Bull ha già il piano per sostituirlo
Secondo quanto riferito, Hadjar sta facendo i conti con un infortunio al polso, anche se Red Bull deve ancora prendere una decisione definitiva. Se Hadjar non fosse in grado di correre, Liam Lawson passerà al team principale di Red Bull
Max Verstappen potrebbe avere un compagno di squadra diverso al suo fianco per la sua ultima gara di casa nel calendario di Formula 1. Hadjar sta facendo i conti con un infortunio al polso rimediato durante una sessione in palestra prima del weekend di gara a Zandvoort e potrebbe essere costretto a saltare il Gran Premio d'Olanda.
Il team di Laurent Mekies deve ancora prendere una decisione formale e, in questa fase, ha rifiutato di commentare quando contattato da Motorsport.com, ma secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, un piano è già pronto nel caso in cui Hadjar non fosse effettivamente in grado di correre.
In quel caso, Lawson farà il salto di qualità e avrà un'altra opportunità in Red Bull come compagno di squadra di Verstappen, dopo la sua retrocessione all'inizio dello scorso anno – prima del Gran Premio del Giappone.
Il pilota di riserva Yuki Tsunoda prenderebbe quindi il posto di Lawson nel team gemello Racing Bulls, al fianco di Arvid Lindblad.
Red Bull può ancora attendere prima di prendere una decisione definitiva, anche se la principale considerazione del team è ciò che è meglio per il recupero di Hadjar, in modo che il 21enne sia almeno abbastanza in forma da tornare per il weekend di gara a Monza tra due settimane.
All'inizio di questa settimana, Hadjar – come Verstappen – ha svelato un design speciale del casco per l'ultimo weekend di F1 a Zandvoort. Il design Delft Blue presentava un richiamo allo scorso anno, quando Hadjar conquistò il suo primo podio in F1 a Zandvoort e successivamente ruppe il suo trofeo in due pezzi.
For Lawson, this would be his first race for Red Bull since last year’s Chinese Grand Prix
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Per Lawson, una potenziale apparizione da sostituto per Red Bull a Zandvoort sarebbe una ricompensa per una stagione finora solida. Il neozelandese occupa il nono posto nella classifica del campionato, il migliore degli altri dietro le quattro squadre di vertice della F1, e ha conquistato punti in ogni weekend di gara tranne tre.
Se Hadjar dovesse davvero non riuscire a partecipare al GP d'Olanda, ciò segnerebbe anche il ritorno in F1 di Tsunoda, dopo che il pilota giapponese è rimasto senza un sedile alla fine dello scorso anno e ha dovuto accontentarsi di un ruolo da riserva nel 2026.
È ufficialmente il pilota di riserva per entrambi i team Red Bull, anche se dal punto di vista di Red Bull ha più senso promuovere Lawson nel team principale, data la sua esperienza con le vetture 2026.
Per il 2027, Tsunoda è stato accostato a un sedile in IndyCar presso Meyer Shank Racing, come riportato da Motorsport.com all'inizio di questa settimana.
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