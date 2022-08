Imola: il Minardi Day inaugura le mostre su Tecno e Nuvolari

F1 | Leclerc: "Affronto una gara alla volta, ma credo nel titolo"

Il monegasco dopo le ferie è tornato più carico di mai: ha cancellato il ricordo dell'Ungheria e guarda al futuro con ottimismo: "Personalmente io credo ancora al campionato. Vediamo come andrà questo weekend: per me Spa è una pista importante dove ho vinto il primo GP in condizioni decisamente strane a causa di quello che era accaduto il giorno precedente ad Antoine".