Imola, F1 più vicina: domani Masi farà l'ispezione FIA

Aumentano le speranze che quest'anno possano essere addirittura tre gli appuntamenti italiani della Formula 1. Se Monza e Mugello sono già confermate per il 6 ed il 13 settembre, si fa sempre più concreta la possibilità che il Circus possa tornare ad Imola a 14 anni di distanza dall'ultima apparizione datata 2006.

Questa mattina il direttore di gara Michael Masi sarà al Mugello per la tradizione ispezione che viene fatta prima di ogni appuntamento del Mondiale. La notizia data dalla Gazzetta dello Sport, però, è che domani sarà sulle rive del Santerno per ispezionare anche il tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari.

Nei giorni scorsi, anche il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, aveva dato un segnale di apertura, dicendo di essere pronto a fare uno sforzo se si fosse presentata un'opportunità concreta, come già fatto per regalare a Misano una seconda tappa della MotoGP.

Per quanto riguarda le date, al momento ci sono due ipotesi: il 4 ottobre, quindi subito dopo il Gran Premio di Russia a Sochi. Oppure una settimana più tardi, l'11, nel caso in cui dovesse entrare a far parte del calendario anche il Gran Premio di Germania ad Hockenheim.