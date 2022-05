Il sindaco di New York offre un sito per un GP di F1

Carica lettore audio

Tuttavia, Maffei ha subito sminuito le possibilità di aggiungere un quarto evento americano a quelli di Austin, Miami e Las Vegas, affermando che cercare di organizzare una gara nella "Grande Mela" è una "battaglia che non dobbiamo affrontare".

L'ex boss della F1, Bernie Ecclestone, ha cercato per anni di organizzare una gara a New York o nelle sue vicinanze. Nel 2011, il promoter Leo Hindery aveva proposto una location a Port Imperial, nel New Jersey, con lo skyline della città come sfondo.

La gara era stata inserita nel calendario 2013 della Formula 1 e i lavori di preparazione erano iniziati, prima che il progetto naufragasse a causa della mancanza di fondi.

Da quando ha rilevato la F1 nel 2017, Liberty ha dato la priorità ad altre destinazioni negli Stati Uniti. Sebbene ci sia sempre stato l'interesse per New York e sia stato preso in considerazione anche il New Jersey, i progetti di Miami e Las Vegas sono stati realizzati per primi.

Giovedì, in occasione di un evento finanziario a New York, il moderatore ha chiesto a Maffei se fosse in programma un Gran Premio in città.

Maffei ha rivelato che il sindaco Adams, che ha prestato giuramento l'1 gennaio, ha proposto un sito a Randalls e Wards Island, in un'area costituita da parchi e campi sportivi al di là del fiume Harlem, a nord-est di Manhatan. Tuttavia, ha chiarito che il sito non è considerato idoneo da Liberty.

"L'amministrazione di Eric Adams ha proposto una sede", ha detto Maffei, "credo sia molto difficile. La loro proposta, Randalls Island, probabilmente non è la nostra sede ideale".

"Sapete, qui sono stati spesi molti soldi e tempo 15-20 anni fa, anche da Leo Hindery, uno dei miei predecessori, per cercare di costruirne un evento a Hoboken".

"Credo che la realtà sia che le corse su un cittadino in un posto come New York siano molto, molto, molto complicate. Las Vegas è uno dei pochi posti negli Stati Uniti dove probabilmente si può fare una gara su un cittadino, ma ha una mentalità diversa".

"New York è un luogo meraviglioso, ma è difficile pensare che chiuderanno Central Park per noi!".

Red Bull Racing RB7 in New York Photo by: Red Bull Content Pool

Quando il moderatore ha detto che gli piacerebbe vedere una gara a New York, Maffei ha risposto: "Sospetto che ci siano alcuni altri gruppi che non lo vorrebbero, quindi probabilmente è una battaglia che non dobbiamo fare".

Maffei poi ha spiegato che l'edizione inaugurale del GP di Miami è stata un grande successo, pur ammettendo anche che ci sono grandi problemi che l'organizzatore dovrà affrontare nel 2023.

"Penso che nel complesso sia stato un grande successo, la richiesta è stata pazzesca", ha detto. "Il numero di persone che mi hanno detto che è stato l'evento più sportivo a cui siano mai andati è incredibile".

"Ci sono stati problemi logistici per una gara che si svolge per la prima volta? Vedremo. Ci sono cose da risolvere. Penso che i Miami Dolphins, i nostri partner, abbiano fatto un ottimo lavoro. Penso che siano molto consapevoli dei problemi o delle questioni che sono emerse, ma che sono risolvibili".

"Ma l'esperienza televisiva, l'entusiasmo, il tono generale a Miami è stato estremamente positivo. Voglio dire, pazzescamente positivo. E non credo che questo sia destinato a scomparire. Quindi penso che si possano risolvere i problemi del primo anno e che sarà un grande, grande, grande evento".

Riguardo all'ammissione del promotore di Miami, Tom Garfinkel, che la prima gara ha generato una perdita, Maffei ha dichiarato: "Penso che sarà molto redditizio per i Dolphins. Voglio dire, i loro profitti e le loro perdite sono un po' diverse dai nostri. Ma hanno un accordo di 10 anni. Penso che faranno un sacco di soldi".