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Il progetto di Lando Norris continua la sua scalata: LN4 Fusion correrà in FIA F2 a partire dal 2027

LN4 Fusion è stata selezionata per entrare nella griglia della FIA Formula 2 a partire dalla stagione 2027.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 29 ott 2026, 15:43

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LN4 Fusion

La FIA Formula 2 ha annunciato oggi i team che comporranno la griglia di partenza della stagione 2027 e, tra questi, è apparso LN4 Fusion, il team di Lando Norris.

Questa notizia non è stata una vera e propria sorpresa, perché ormai da qualche settimana circolavano voci legate alla presenza della squadra del campione del mondo in carica di Formula 1 nella categoria propedeutica del Circus iridato.

La conferma è arrivata oggi e dimostra come, dopo il lancio ufficiale avvenuto nel settembre 2026, il team stia facendo sul serio. Ha compiuto significativi progressi nella creazione delle infrastrutture, nella selezione del personale e, come abbiamo potuto apprezzare, anche nell'ottenimento delle iscrizioni ai campionati necessarie per costruire una presenza competitiva e duratura lungo la cala delle categorie propedeutiche delle monoposto.

Considerata ampiamente l'ultimo gradino prima della Formula 1, la FIA Formula 2 offre un ambiente d'eccellenza per la crescita della prossima generazione di talenti delle corse. L'elevato livello di competitività e lo stretto legame con la Formula 1 rendono il campionato una componente essenziale della visione a lungo termine di LN4 Fusion.

L'introduzione, nel 2027, di una nuova versione aggiornata della monoposto di Formula 2, caratterizzata da importanti sviluppi aerodinamici pensati per migliorare le gare e allineare ulteriormente il campionato alla Formula 1, aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla stagione del debutto del team.

L'annuncio assume un significato particolare anche per il cofondatore di LN4 Fusion e attuale campione del mondo di Formula 1, Lando Norris, che ha gareggiato in Formula 2 nel 2018 prima di approdare in Formula 1. Norris è diventato il primo pilota proveniente dall'attuale FIA Formula 2 a conquistare il titolo mondiale piloti di Formula 1, riuscendoci nel 2025.

Con il programma di Formula 2 ormai confermato, il percorso di sviluppo dei piloti pianificato da LN4 Fusion comprenderà il Campionato Italiano di Formula 4, il FIA Formula Regional European Championship, il FIA Formula 3 Championship e il FIA Formula 2 Championship. Il team sta inoltre portando avanti i propri piani per creare un programma nella Formula 4 britannica, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel panorama europeo del motorsport giovanile.

Dopo l'annuncio, LN4 usion si concentrerà sulla preparazione della stagione 2027, sulla costruzione delle basi necessarie per essere competitiva in FIA F2.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati selezionati per entrare nella griglia della FIA Formula 2 nel 2027. Si tratta di una tappa fondamentale per LN4 Fusion e di un passo importante verso la realizzazione della visione che abbiamo presentato al lancio del team, avvenuto a settembre", ha dichiarato Dan Richards, amministratore delegato di LN4 Fusion.

"Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata quella di costruire un'organizzazione motoristica competitiva e sostenibile, con un percorso di crescita ben definito per i piloti e un ambiente in cui le persone di talento possano affermarsi. La Formula 2 è un elemento centrale di questa ambizione, rappresentando l'ultima e, probabilmente, più impegnativa fase di preparazione prima della Formula 1".

"Aver ottenuto un posto nel campionato così presto dopo il lancio di LN4 Fusion è un risultato straordinario e una testimonianza del duro lavoro di tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo progetto".

"Tuttavia, siamo soltanto all'inizio. Siamo consapevoli del livello di competitività della Formula 2 e delle sfide che ci attendono. Ora il nostro obiettivo è costruire basi solide, circondarci di persone eccezionali e offrire ai nostri piloti e al team le migliori opportunità possibili per competere ai massimi livelli".

"Siamo profondamente grati a Bruno Michel, alla FIA e all'organizzazione della Formula 2 per la fiducia riposta nel nostro progetto e non vediamo l'ora di entrare a far parte del campionato nel 2027".

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