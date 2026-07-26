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F1 | Il presidente della Repubblica Ceca partecipa al GP d'Ungheria... come fotografo

Dopo aver fotografato una varietà di eventi motoristici, il presidente ceco Petr Pavel è ora sul posto per la gara di Formula 1 di questo fine settimana in Ungheria

Oleg Karpov Rachit Thukral
Pubblicato:
Petr Pavel, Presidente della Repubblica Ceca, Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA

Petr Pavel, President of Czech Republic, Mohammed Ben Sulayem, President of FIA

Foto di: Oleg Karpov

Il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, si è recato al Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, ma non si tratta di una visita ufficiale. Vi siete mai chiesti cosa fanno i leader mondiali nel tempo libero? Per il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel, la risposta è la fotografia sportiva, e ha una passione particolare per il motorsport. Questo fine settimana, partecipa al GP d'Ungheria con un'attrezzatura fotografica completa e un accredito ufficiale FIA. È arrivato all'Hungaroring per le sessioni di sabato e stava già scattando foto, accompagnato dal fotografo ceco di F1 Jiri Krenek.

Non era la prima volta che veniva visto a un importante evento di motorsport come fotografo amatoriale. Più di recente, Pavel si è recato in Francia a giugno per assistere alla 24 Ore di Le Mans, ancora una volta equipaggiato con attrezzatura fotografica completa.

Infatti, l'ex presidente del Comitato militare della NATO ha assistito nel corso degli anni a diverse gare sia su due sia su quattro ruote. All'interno della Repubblica Ceca, Pavel ha seguito gli eventi MotoGP e World Superbike a Brno, mentre si è spinto fino agli Stati Uniti e all'Arabia Saudita per fotografare rispettivamente la NASCAR e il Rally Dakar.

Petr Pavel, President of Czech Republic and Photographer at trackside

Petr Pavel, President of Czech Republic and Photographer at trackside

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Alcune delle fotografie che ha scattato all'evento Dakar 2025, dove ha anche sostenuto i concorrenti cechi, sono state esposte al Museo tecnico nazionale di Praga.

L'anno scorso ha anche raccolto quasi 30.000 euro per un ente benefico dedicato a bambini, genitori single e anziani mettendo all'asta un album fotografico.

Sebbene sia insolito che i politici assistano alle gare puramente per svago, diversi leader compaiono regolarmente ai principali eventi di motorsport nei propri paesi.

L'anno scorso, l'allora primo ministro britannico Keir Starmer ha ospitato il CEO della F1 Stefano Domenicali, piloti e figure di spicco dei team a un ricevimento al 10 Downing Street in vista del GP di Gran Bretagna.

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