Il GP del Messico di F1 sarà in streaming su Twitch in sei paesi

Tutte le sessioni dell'evento di Città del Messico saranno mostrate gratuitamente in sei paesi: Germania, Lussemburgo, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Svezia, sia sul sito twitch.tv che sull'app mobile di Twitch.

Oltre a trasmettere le immagini televise della F1, saranno aggiunti alcuni elementi interattivi, incluso uno in cui gli utenti potranno provare a prevedere le prestazioni dei piloti su segmenti di gara di 10 minuti.

L'accordo è solo per il Messico ma, se si rivelerà un successo, potrebbe essere implementato per altri eventi in futuro.

Frank Arthofer, direttore del digitale e delle licenze per la F1, ha dichiarato: "Twitch ha un'incredibile portata, con una grande spinta creativa sulla copertura dei media e sul pubblico digitale. Sono un partner perfetto per noi per lavorare su questo progetto".

Mentre Twitch si è guadagnato la reputazione di sito per la trasmissione di giochi, sta allargando le sue offerte e desidera lanciarsi sulla diretta degli eventi sportivi.

Farhan Ahmed, responsabile delle partnership strategiche, Twitch, ha aggiunto: "Milioni di persone si sintonizzano su Twitch ogni giorno per guardare contenuti dal vivo e formare comunità intorno ai loro interessi condivisi".

"Siamo entusiasti di collaborare con la Formula 1 per portare entusiasmanti contenuti di corse automobilistiche nella nostra community in modo unico, condiviso ed interattivo".