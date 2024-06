Il film sulla F1 con Brad Pitt sarà nei cinema a giugno del 2025

Il film di Apple sulla Formula 1 ha una data di uscita fissata al 25 giugno 2025, mentre la produzione continua a girare le riprese degli eventi di F1 del 2024 dopo i ritardi causati dallo sciopero degli attori di Hollywood dello scorso anno. Il film, ancora senza titolo, è diretto da Joseph Kosinski dopo il successo di "Top Gun: Maverick" e prodotto da Jerry Bruckheimer, ed era previsto per il giugno del prossimo anno. Ora è stata confermata la data di uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, dopodiché sarà disponibile su Apple TV. Il film sarà disponibile nei mercati internazionali il 25 giugno 2025, prima dell'uscita in Nord America prevista due giorni dopo, il 27 giugno 2025. Un comunicato stampa della F1 che annuncia le date di uscita del film afferma che: "L'uscita globale nelle sale comprenderà anche le sale IMAX". "Le immagini cristalline, insieme alla geometria personalizzata della sala IMAX ed al potente audio digitale, creano un ambiente unico che farà sentire il pubblico come se fosse nel film". Il film ha come protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota di F1 che torna in azione per correre per il team di fantasia APXGP insieme ad un pilota esordiente interpretato da Damson Idris.

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton è produttore del progetto e il pilota della Mercedes ha partecipato anche alla stesura della sceneggiatura del film. Parlando al Gran Premio di Las Vegas del 2023, Hamilton ha rivelato che lo sciopero dello scorso anno - indetto dalla SAG-AFTRA (Federazione americana degli artisti televisivi e radiofonici) in risposta a una serie di problemi, tra cui l'utilizzo da parte degli studi cinematografici della tecnologia AI al posto di attori reali - ha fatto sì che le riprese di scene chiave di quell'evento venissero annullate. "Se non ci fosse stato lo sciopero, avremmo girato una delle scene più belle qui questo fine settimana", ha detto Hamilton a Las Vegas. "Ma continueremo a girare l'anno prossimo, quindi li vedrete ancora in giro. Abbiamo già delle ottime riprese, hanno fatto un ottimo lavoro, come tutti i piloti di F1 hanno potuto vedere ad Austin (2023)". "Continueremo a fare progressi. Sarà comunque grandioso, potrebbe costare un po' di più ma sono davvero fiducioso in ciò che Jerry produrrà". Hamilton ha anche spiegato che durante lo sciopero le riprese di alcune gare della F1 2023 sono proseguite coinvolgendo solo "la troupe degli stunt", mentre l'enfasi è stata posta sulla raccolta di filmati sull'ambientazione dell'evento e sull'atmosfera delle stesse gare.

Spanish actor Javier Bardem and Brad Pitt on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images