Il Circuito di Città del Messico diventa ospedale COVID

L'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, che ospita le gare di Formula 1 e Formula E, diventerà un ospedale provvisorio che si occuperà di curare i pazienti durante l'attuale pandemia di COVID-19. Zoé Robledo, direttore dell'Istituto Messicano di Sicurezza Sociale, lo ha dichiarato con un video attraverso Twitter.

Robledo, mentre percorre la zona destinata al Paddock Club in ogni Gran Premio del Messico, afferma: "Questo diventerà presto un ospedale in espansione". Proprio questa è la zona dove verranno ricevuti i pazienti che saranno destinati a questo ospedale: "Qui sono stati installati otto moduli per l'ospedalizzazione. Ogni modulo ha 24 letti e ci sarà il personale che dovranno assistere. Inoltre, sono stati allestiti 26 letti di terapia intensiva".

Il motivo per cui sono installati in questa zona è perché, oltre ad avere requisiti tecnici, dispone di montacarichi e questo permette di trasportare i pazienti senza ulteriori complicazioni. Per completare la trasformazione sono stati installati impianti elettrici e serbatoi di gas.

Il Messico ha raggiunto i 22.088 contagiati, di cui 6.850 non asintomatici. Fino ad ora si contano 2.061 morti ufficialmente. Il circuito della capitale messicana diventa la prima installazione sportiva di alto profilo che si trasforma in un ospedale durante la pandemia.