I record dei piloti che non sono mai stati campioni in F1

Vice-Campioni 1 / 21 Foto di: LAT Images Il maestro indiscusso è ovviamente Stirling Moss, il "campione senza corona" che è arrivato secondo in campionato per quattro volte, e consecutivamente, tra il 1955 e il 1958. In quest'ultimo anno ha perso il titolo per un punto dopo aver firmato quattro vittorie contro la sola di Mike Hawthorn. Seguono Jacky Ickx, Ronnie Peterson e Rubens Barrichello: tutti e tre sono arrivati due volte secondi.

Vittorie 2 / 21 Foto di: LAT Images Ancora una volta, è Moss a detenere il record con un totale di 16 vittorie tra il 1955 e il 1961, quasi un quarto delle gare da lui iniziate. A seguire, in termini assoluti, ci sono David Coulthard (13) e Carlos Reutemann (12). In termini percentuali (ed escludendo la Indy 500), Tony Brooks è secondo con il 15,79% delle vittorie (6 su 38 gare).

Vittorie consecutive 3 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Ogni pilota che è riuscito a mettere insieme almeno tre vittorie consecutive in carriera è stato un campione... tranne Moss! Il britannico ci era riuscito a cavallo di due stagioni, vincendo i GP di Pescara e d'Italia nel 1957 e poi in Argentina nel 1958.

Vittorie nella stessa stagione 4 / 21 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images Nel 2008, Felipe Massa ha vinto un totale di sei gare. Un pilota senza titolo non ha mai fatto meglio, anche se in percentuale rappresenta il 33,33% degli appuntamenti di quella stagione, mentre Moss, con 4 vittorie in 11 GP nel 1958, ha raggiunto il 36,36%.

Vittorie con più costruttori 5 / 21 Foto di: LAT Images Si tratta di un record assoluto, tra piloti campioni e non campioni. Moss, ancora una volta, ha portato al successo cinque diversi costruttori (Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes e Vanwall). Tra i piloti senza titolo, seguono Dan Gurney, Carlos Reutemann e Gerhard Berger (tre diversi produttori). Per quanto riguarda i costruttori di motori, Moss e Berger detengono il "record", con quattro (Climax, Maserati, Mercedes, Vanwall per l'inglese / BMW, Ferrari, Honda, Renault per l'austriaco).

Pole position 6 / 21 Foto di: LAT Images René Arnoux è il detentore del record di questa statistica, con 18 pole e senza aver ottenuto un solo titolo. E' seguito da vicino da Moss e Massa, con 16. In termini percentuali, il britannico è ancora il migliore, con il 24,24% di pole nelle gare a cui ha partecipato.

Pole position consecutive 7 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Ed ecco che arriva Stirling Moss! Sicuramente molto presente in questa galleria, è anche uno dei due piloti non campioni che hanno incatenato più pole position consecutive. Il pilota britannico ne ha ottenuti cinque tra il GP del Portogallo 1959 e Monaco 1960. L'altro pilota è Juan Pablo Montoya, che ha ottenuto la stessa performance tra i GP di Monaco e di Francia del 2002.

Pole position nella stessa stagione 8 / 21 Foto di: LAT Images Ronnie Peterson viene spesso citato quando si tratta di elencare i piloti che meritavano di essere campioni del mondo. Lo svedese aveva una velocità particolarmente impressionante, tanto che nel 1973 ha firmato nove pole in 15 GP, con una percentuale del 60%! Montoya è il più vicino dei non-campioni con sette pole in 17 gare nel 2002, con una percentuale del 41%.

Pole position con più costruttori 9 / 21 Foto di: LAT Images Moss detiene questo record tra tutti i piloti (campioni compresi), avendo ottenuto una pole position per cinque diverse Case costruttrici (Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes e Vanwall). Tra i piloti senza titolo, Barrichello è secondo, con 4 costruttori (Brawn, Ferrari, Jordan e Stewart). I due uomini sono legati in termini di costruttori di motori, con 4 ciascuno (Climax, Maserati, Mercedes, Vanwall per l'inglese / Ferrari, Ford Cosworth, Hart, Mercedes per il brasiliano).

Pole + vittoria 10 / 21 Foto di: Rainer W. Schlegelmilch Moss e Massa hanno ottenuto otto vittorie ciascuno dopo essere partiti dalla pole. E dato che hanno firmato lo stesso numero di pali, sono pari.

Podi 11 / 21 Foto di: Mark Thompson Con 68 podi, Barrichello è il pilota con il maggior numero di podi senza essere stato campione, davanti a David Coulthard (62), Carlos Reutemann (45) e Gerhard Berger (45). Ma in termini di media, se si escludono i piloti che hanno gareggiato solo in un GP o che hanno gareggiato solo nella Indy 500, Luigi Fagioli e i suoi sei podi in sette Gran Premi sono molto più alti (85,71%).

Podi consecutivi 12 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Carlos Reutemann e Juan Pablo Montoya condividono questo record, con otto podi consecutivi. L'argentino lo ha fatto tra il GP d'Italia del 1980 e il GP del Belgio del 1981, mentre il colombiano lo ha fatto tra il Gran Premio di Monaco del 2003 e il Gran Premio d'Italia.

Podi in una stagione 13 / 21 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nel 2019 Bottas ha ottenuto 15 podi nei 21 Gran Premi della stagione, il record assoluto per un pilota che non è mai stato campione. Il finlandese ha battuto il record di Barrichello con 14 podi in 18 gare nel 2004.

Pole con più costruttori 14 / 21 Foto di: LAT Images È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato di Moss! Il britannico è salito sul podio con sei diversi costruttori nella sua carriera (BRM, Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes e Vanwall). Tra i costruttori di motori, invece, Barrichello è quello che ha portato sul podio più marchi, ben sei (Ferrari, Ford Cosworth, Hart, Honda, Mercedes e Peugeot).

Gare a punti 15 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Massa è il pilota senza titolo che ha terminato il maggior numero di gare a punti, anche se ovviamente va notato che, tra l'altro, le scale di punteggio sono cambiate molto durante gli anni di attività del brasiliano. Tuttavia, questo rappresenta un totale di 165 Gran Premi a punti (61,34%). In termini assoluti, è seguito da Barrichello (140). D'altra parte, in termini percentuali, se si eliminano i piloti che hanno gareggiato in un solo GP e quelli che hanno gareggiato solo nella Indy 500, Luigi Fagioli è il maestro con l'85,71% delle gare finite a punti (cioè sei GP su sette tra il 1950 e il 1951).

Gare consecutive a punti 16 / 21 Foto di: Gareth Harford / Motorsport Images Con 22 Gran Premi tra Gran Bretagna 2018 e Gran Bretagna 2019, Valtteri Bottas è il pilota senza titolo che ha concluso il maggior numero di gare consecutive a punti. Max Verstappen è proprio dietro di lui, con 21 gare consecutive tra Belgio 2018 e Ungheria 2019.

Punti con più costruttori 17 / 21 Foto di: Sutton Motorsport Images Qui Andrea de Cesaris è il re indiscusso, campione e non, in quanto l'italiano ha segnato punti (in un momento in cui li prendevano solo i primi sei) con nove squadre diverse: Alfa Romeo, Brabham, Dallara, Jordan, Ligier, McLaren, Rial, Sauber e Tyrrell! Per quanto riguarda i motori, cinque diversi piloti, tutti non campioni, condividono il record assoluto con sette diversi produttori di motori (Barrichello, Brundle, Cesaris, Fisichella e Frentzen).

Giri più veloci 18 / 21 Foto di: LAT Images Gerhard Berger ha fatto 21 giri veloci in carriera (media del 10%). Seguono Stirling Moss (28,79%) e Mark Webber (8,84%) con 19 ciascuno.

Gran Premi disputati 19 / 21 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Da questo lato non c'è nessun problema, dato che il pilota che ha disputato più gare nella storia della F1, che sia campione o meno, è Barrichello con un totale di 323 partenze. Tra i piloti senza titolo è seguito da Massa (269) e Patrese (256). Barrichello è anche il pilota senza titolo che ha gareggiato il maggior numero di stagioni (19, dal 1993 al 2011).

Hat-Trick 20 / 21 Foto di: LAT Images Una Hat-Trick in F1, è quella di ottenere la pole, la vittoria e il giro più veloce nello stesso Gran Premio. Tra i piloti senza titolo, ce ne sono tre che l'hanno fatto quattro volte: Stirling Moss, Jacky Ickx e Felipe Massa.