I piloti che hanno vinto nell'ultimo decennio in Formula 1

#12 Pastor Maldonado (1 vittoria) 1 / 12 Foto di: Sutton Motorsport Images Pastor Maldonado ha avuto la sua giornata di gloria al Gran Premio di Spagna del 2012, quando ha vinto partendo dalla pole position, battendo avversari del calibro di Alonso e Raikkonen. Quel trionfo arrivò nel secondo del venezuelano in F1, ma poi non riuscì a ripetersi nelle tre stagioni successive. Ad oggi, quello è l'ultimo successo ottenuto dalla Williams.

#11 Charles Leclerc (2 vittorie) 2 / 12 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images La Ferrari ha scelto di mettere da parte Raikkonen e sostituirlo con Charles Leclerc in questa stagione. Il monegasco non l'ha deluso, ottenendo le prime due vittorie dell'anno per la Rossa, in Belgio e a Monza. Non c'è dubbio che, se verranno confermate le previsioni, Leclerc occuperà una posizione più alta nella classifica della prossima decade.

#10 Kimi raikkonen (3 vittorie) 3 / 12 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen ha debuttato in F1 nel 2001, ma ha iniziato l'ultimo decennio in ritardo, visto che ha saltato le stagione 2010 e 2011, tornando poi nel 2012 e vincendo con la Lotus ad Abu Dhabi, ripetendosi l'anno successivo in Australia. Nel 2014 il finlandese è tornato alla Ferrari, squadra con cui era stato campione nel 2007, e anche se da lui ci si aspettavano più successi, "Iceman" si è imposto solo nel GP degli Stati Uniti del 2018, poco prima di dire addio alla Casa di Maranello per accasarsi all'Alfa Romeo.

#9 Daniel Ricciardo (7 vittorie) 4 / 12 Foto di: Sutton Motorsport Images Daniel Ricciardo, che ha preso il posto del connazionale Mark Webber in Red Bull nel 2014, ha iniziato alla grande, con tre vittorie nel suo primo anno con la squadra. Poi ha vinto altre quattro gare: una nel 2016, una nel 2017 e due nel 2018, prima di lasciare il team di Milton Keynes per approdare alla Renault nel 2019.

#8 Valtteri Bottas (7 vittorie) 5 / 12 Foto di: LAT Images Valtteri Bottas ha beneficiato del sorprendente ritiro di Nico Rosberg alla fine del 2016 per prendere il suo posto in Mercedes e conquistare le sue prime tre vittorie in F1 nel 2017. Dopo un 2018 a secco, il finlandese ha recuperato quest'anno con quattro sigilli, con la speranza di fare ancora meglio nel prossimo decennio.

#7 Mark Webber (7 vittorie) 6 / 12 Foto di: Sutton Motorsport Images Webber ha conquistato sette delle sue nove vittorie in questo decennio, principalmente all'inizio: nel 2010 si è imposto quattro volte, chiudendo terzo in campionato, alle spalle di Vettel ed Alonso. L'australiano ha poi vinto una gara nel 2011 e due nel 2012, ritirandosi alla fine del 2013 dopo una stagione senza trionfi.

#6 Max Verstappen (8 vittorie) 7 / 12 Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images Max Verstappen è stato chiaramente la grande novità della seconda metà del decennio appena concluso. Da quando ha debuttato nel 2015, a neanche 18 anni, appena un anno dopo è salito sul gradino più alto del podio al suo debutto con la Red Bull, avvenuto in occasione del GP di Spagna. Da quel giorno, Verstappen ha ottenuto altre sette vittorie e, senza dubbio, promette di poter incrementare quel numero, specialmente se avrà a disposizione una vettura in grado di ambire sempre alla vittoria.

#5 Jenson Button (8 vittorie) 8 / 12 Foto di: Sutton Motorsport Images Jenson Button ha avuto il suo anno migliore in Formula 1, quello in cui ha conquistato il campionato del mondo, poco prima dell'inizio del decennio, nel 2009, nel quale ha centrato sei delle sue 11 vittorie. Dunque, dal 2010 al suo ritiro avvenuto a fine 2016 (nel 2017 ha sostituito Alonso a Monaco), l'inglese ha centrato otto vittorie, tutte con la McLaren..

#4 Fernando Alonso (11 vittorie) 9 / 12 Foto di: XPB Images Fernando Alonso ha iniziato il settimo decennio della storia della F1 in grande forma, con cinque vittorie nel suo primo anno con la Ferrari, anche se alla fine ha conosciuto la delusione della sconfitta nel Mondiale all'ultima gara. Tuttavia, molti avrebbero scommesso sullo spagnolo come dominatore degli anni successivi con la Ferrari...Ma ciò non è mai accaduto... Lo spagnolo ha ottenuto altre sei vittorie in Rosso, l'ultima nel 2013, ma poi non è più riuscito a trionfare dopo essersi unito alla McLaren nel 2015. I risulti con il team di Woking sono stati talmente negativi da convincerlo a lasciare la Formula 1 alla fine del 2018.

#3 Nico Rosberg (23 vittorie) 10 / 12 Foto di: Sutton Motorsport Images Nonostante si sia ritirato da ormai tre stagione, Rosberg è riuscito a concludere la decade come terzo pilota più vincente con le sue 23 vittorie in Formula 1, 20 delle quali ottenute tra il 2014 ed il 2016, anni in cui è stato due volte secondo ed una campione.

#2 Sebastian Vettel (48 vittorie) 11 / 12 Foto di: Hazrin Yeob Men Shah Le statistiche di Vettel negli ultimi dieci anni della sua stagione indicano che il tedesco ha ottenuto 48 delle sue 53 vittorie in questo decennio, che è anche quello dei suoi quattro titoli consecutivi con la Red Bull. Dopo un 2014 senza vittorie, dal 2015 è passato alla Ferrari ed ha ottenuto 14 successi vestendo il rosso del Cavallino.