I colpi di mercato più eclatanti per il 2020

20. IMSA: Sebastien Bourdais con JDC-Miller MotorSports 1 / 20 Foto di: Scott R LePage / Motorsport Images Dopo aver perso la sua corsa in IndyCar al Dale Coyne Racing, Bourdais diventa l'ultimo pilota a trovare un posto nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar, collaborando con Joao Barbosa nel Mustang Sampling # 5 Cadillac DPi.VR. JDC ha lottato nel suo primo anno di Caddys, ma l'arrivo dell'ex uomo di Action Express Racing Barbosa e Bourdais potrebbe contribuire a trasformarlo in un contendente, almeno per le vittorie, se non in termini generali. Predecessore: JDC-Miller deve ancora confermare i suoi piloti del 2019 per la prossima stagione, quindi Bourdais è probabilmente visto come il successore di Filipe Albuquerque al fianco di Barbosa nell'auto Mustang Sampling, che è stata finora gestita da Action Express. Perché potrebbe ritorcersi contro: l'abilità nell’IndyCar di solito si traduce bene nell'arena delle corse di auto sportive, quindi il punto interrogativo più grande qui è se Bourdais può adattarsi perfettamente a DPis dopo anni di corse con la Ford GT in IMSA per Chip Ganassi Racing - e abituarsi a qualcosa di più piccolo, forse leggermente meno liscio di quello a cui è abituato a correre.

19. IndyCar: Rinus VeeKay con Ed Carpenter Racing 2 / 20 Foto di: IndyCar Series Proprio come il compagno rookie Oliver Askew, VeeKay è entrato a far parte della Road to Indy nel 2017 in USF2000 e da allora ha fatto un passo avanti, culminando in un giro IndyCar a tempo pieno con Ed Carpenter Racing per il 2020. Dopo aver portato Juncos Racing alla gloria della Pro Mazda nel 2018 e aver perso solo gli onori di Indy Lights lo scorso anno ad Askew con lo stesso team, VeeKay arriva nei grandi campionati con una reputazione fiorente, mentre per il compagno di squadra Conor Daly è un momento difficile. Predecessore: Spencer Pigot non ha brillato, ma è stato un affidabile raccoglitore di punti, nonché un qualificato in prima fila nell'Indy 500. Ha conquistato cinque top-10 in ciascuna delle ultime due stagioni con ECR, raggiungendo il secondo posto all'Iowa nel 2018. Perché potrebbe ritorcersi contro: VeeKay ha la reputazione di essere veloce ma selvaggio e, date le sue ambizioni dichiarate di diventare il Max Verstappen del mondo IndyCar, ci si possono aspettare alcuni fuochi d'artificio. I recenti laureati di Indy Lights non hanno avuto grossi problemi ad adattarsi al livello più alto, quindi per quanto riguarda le firme dei principianti VeeKay sembra una scommessa sicura.

18. DTM: Lucas Auer con BMW 3 / 20 Foto di: James Gasperotti / Motorsport Images A seguito di una deviazione semi-riuscita in Giappone con l'appoggio di Red Bull e dell'uscita DTM di Mercedes, Auer è tornato dove ha eccelso in passato e questa volta indosserà i colori della BMW. Il suo arrivo è un po’ un passo in avanti per la BMW, che è passata ad avere una line-up in gran parte invariata periodicamente rinnovata dai principianti dal suo arrivo con un elenco stellato nel 2013. Predecessore: i sedili BMW che andranno ad Ora e presumibilmente Robert Kubica furono occupati dal suo primo campione DTM Bruno Spengler e Joel Eriksson. Hanno concluso rispettivamente in nona e undicesima posizione nella stagione 2018. Perché potrebbe ritorcersi contro: i buoni piloti di DTM non sempre fanno clic istantaneamente con nuovi macchinari (vedi Edo Mortara alla Mercedes) e una pausa potrebbe essere costosa in una serie in cui la maggior parte dei piloti gode di continuità, anche se Auer afferma di non essere "preoccupato" per il ri-adattamento.

17. Formula E: James Calado con Jaguar 4 / 20 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Calado è stato autore di una grande carriera ed è diventato campione del mondo e vincitore della 24 Ore di Le Mans come parte del roster GT della fabbrica Ferrari. Ma la sua corsa alla seconda posizione della GP3 dietro Valtteri Bottas nel 2011 e la successiva stagione di rookie eccezionale nella GP2 hanno a lungo suggerito un enorme potenziale nelle corse a ruota aperta che non era stato sfruttato da allora. Una chiamata a sorpresa della Jaguar Formula E gli ha ora offerto l'opportunità di tornare alle monoposto, e, sebbene abbia già messo alcuni punti sul tabellone nel campionato dell'Arabia Saudita, le aspettative saranno più alte di quelle per il resto della stagione. Predecessori: Nelson Piquet ha segnato solo un punto per Jaguar nella prima metà della stagione, e sebbene Lynn abbia ottenuto risultati migliori dopo aver sostituito il primo campione di Formula E in assoluto, non ha avuto abbastanza impatto da lasciare Jaguar senza altra scelta che mantenere lui a bordo. Perché potrebbe ritorcersi contro: alla Jaguar, Calado sta affrontando uno dei migliori piloti di Formula E, Mitch Evans, quindi c'è sempre il rischio di seguire le orme di Adam Carroll e Piquet. Ovviamente Calado è anche arrugginito quando si tratta di monoposto, anche se lui stesso è convinto che non sia un problema, dato che "è come imparare a guidare una bicicletta".

16. NASCAR Cup: Tyler Reddick con Richard Childress Racing 5 / 20 Foto di: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Cole Custer avrà sulla carta la migliore vettura a Stewart-Haas, e Christopher Bell (che si unirà alla Leavine Family Racing affiliata a Gibbs) ha più vittorie su Xfinity, ma è Tyler Reddick che potrebbe essere il debuttante più intrigante del 2020. I titoli Xfinity consecutivi con squadre diverse e una corsa accattivante al nono posto nel suo secondo inizio di Coppa in Kansas spiegano perché Richard Childress Racing sta cercando di investire sul 23enne, mentre cerca di tornare al suo status passato di potente forza nella serie Cup. Predecessore: Nonostante abbia rivendicato il premio Rookie of the Year, Daniel Hemric, il precedente pilota della vettura RCR #8, è stato mandato via dopo aver concluso al 25° posto assoluto, quattro posizioni e 170 punti in meno sul compagno di squadra Austin Dillon. Perché potrebbe ritorcersi contro: Reddick è arrivato alla grande, ma si potrebbe certamente sostenere che Custer, e soprattutto Bell, abbiano puntato meglio sulla celebrità della NASCAR a lungo termine. Non vi è alcuna garanzia che Reddick sarà un aggiornamento istantaneo su Hemric per RCR, anche se avere un top-10 Cup già sicuro è incoraggiante.

15. Formula E: Andre Lotterer con Porsche 6 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Sebbene stia ancora inseguendo la sua prima vittoria in Formula E, Lotterer ha dimostrato le sue potenzialità nella categoria completamente elettrica durante due stagioni con Techeetah - e le sue prestazioni con Porsche lo hanno reso una scelta naturale per il suo nascente outfit FE. La scelta ha già dato i suoi frutti con Lotterer che gli ha regalato un podio di debutto in Arabia Saudita. Predecessore: nessuno, poiché Porsche è nuovo nella serie. Perché potrebbe ritorcersi contro: in Lotterer e nel suo ex compagno di squadra LMP1 Neel Jani, Porsche ha comodamente il più antico elenco di piloti in Formula E. Dovrebbero entrambi decidere di essere pronti a proseguire o iniziare a declinare, potrebbe avere difficoltà per trovare sostituti pronti per la Formula E, attraverso di essa ha sicuramente notevoli riserve di giovani talenti in altri programmi.

14. Supercars: Chaz Mostert con Walkinshaw Andretti United 7 / 20 Foto di: Walkinshaw Andretti United Vincitore di 12 gare di Supercar durante il suo periodo con Tickford e Ford, Mostert rappresenta un enorme colpo per il team Walkinshaw che aveva subito un trattamento complicato della serie da quando aveva perso lo stato di fabbrica di Holden tre anni fa. Si pensava che Mostert fosse sul radar di Penske, ma ha deciso di non aspettare l'occasione e, sebbene entrare a far parte della squadra Walkinshaw Andretti sia un passo indietro nel breve periodo, gli darà la possibilità di guidare un periodo di ricostruzione in una grande organizzazione. Predecessori: L'identità del compagno di squadra di Mostert 2020 non è ancora stata confermata (anche se il campione di Super2 Bryce Fullwood è stato ribaltato per il posto), ma ciò che è noto è che sia James Courtney che Scott Pye gareggeranno altrove. Courtney e Pye hanno terminato proprio fuori dalla top 10 la scorsa stagione, mentre quest'ultima è stata responsabile della sola vittoria di Walkinshaw negli ultimi tre anni ad Albert Park nel 2018. Perché potrebbe ritorcersi contro: la storia del Motorsport è piena di piloti che fanno un passo indietro con l'obiettivo di formare una squadra intorno a loro, solo per finire disillusi e con una carenza nell'armadietto dei trofei.

13. World Superibke: Toprak Razgatlioglu con Yamaha 8 / 20 Foto di: WSBK Razgatlioglu aveva solo 22 anni quando divenne il primo vincitore privato del World Superbike dopo molto tempo. Mentre la serie sta raccogliendo alcuni nuovi grandi nomi che provengono dalla MotoGP, per quanto riguarda i talenti che sono nati nelle derivate di serie, è Razgatlioglu la prossima grande novità del WSBK. Yamaha ha capito chiaramente quando la sua relazione con Kawasaki si è inasprita e si è mossa per prendere la stella nascente turca, che avrebbe dovuto formare un affascinante schieramento accanto al confermato Michael van der Mark. Predecessore: Alex Lowes ha battuto van der Mark al terzo posto nel campionato nel 2019, e anche l'olandese stesso ha ammesso che era "un po 'strano" vedere Lowes perdere la corsa in quel contesto. Ma alla fine Lowes è finito con il premio di consolazione di un contratto con Kawasaki, quindi starà bene. Perché potrebbe ritorcersi contro: Razgatlioglu è chiaramente immensamente talentuoso e prima o poi riuscirà a fare i conti con la Yamaha, ma sia lui che Yamaha potrebbero apparire un po’ pallidi durante il 2020, mentre Lowes dovrebbe davvero fare clic con Kawasaki, poiché i confronti diretti saranno inevitabili.

12. IndyCar: Patricio O'Ward e Oliver Askew con Arrow McLaren SP 9 / 20 Foto di: Masahide Kamio Nel primo anno della sua partnership con IndyCar con Arrow Schmidt Peterson Motorsports, la McLaren si è fidata della gioventù, firmando il campione di Indy Lights Oliver Askew e Pato O'Ward per formare uno dei più giovani abbinamenti sulla griglia 2020. Askew si è dimostrato finora in ogni livello della scala Road to Indy, quindi ci sono poche ragioni per pensare che alla fine non riuscirà a far bene nell’IndyCar, mentre O'Ward ha già dimostrato in un breve lasso di tempo che è un diamante grezzo, alla pari con qualsiasi altro esordiente che si è unito alla serie nelle passate stagioni. Predecessore: James Hinchcliffe e Marcus Ericsson sono stati entrambi scaricati da SPM per far posto ai nuovi arrivati. Mentre Ericsson è stato in grado di unirsi a Ganassi in una terza auto, Hinchcliffe è stato lasciato a piedi dalla decisione tardiva di McLaren di inseguire O'Ward quando è diventato chiaro che il suo matrimonio con Red Bull non era destinato a durare. Perché potrebbe ritorcersi contro: correre un debuttante e un pilota con solo otto IndyCar iniziano il suo nome in una stagione di transizione così critica è senza dubbio una strategia rischiosa. Chiaramente la McLaren spera che ripagherà nel lungo periodo, ma c'è la possibilità che possa trovarsi bloccato nel mid-pack o in basso senza una testa esperta per aprire la strada al set-up.

11. Formula E: Maximilian Gunther con BMW i Andretti Motorsports 10 / 20 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Un ex campione di Formula 3, Gunther non ha fatto alcun danno alla sua reputazione nella sua prima stagione di Formula E, segnando la stragrande maggioranza dei punti di riferimento con Dragon in testa, anche se è stato messo da parte per diverse gare. Sarebbe sempre stato in cima alla lista di qualsiasi produttore di FE, ed è stato rapidamente ripreso dalla BMW a seguito di un test di valutazione una volta che il marchio bavarese avesse avuto un posto disponibile. Predecessore: Antonio Felix da Costa ha avuto la sua stagione migliore in assoluto nella serie completamente elettrica dopo l'arrivo della BMW come entrata in piena attività, ma è stato successivamente attirato in Techeetah. Perché potrebbe ritorcersi contro: Gunther non ha segnato punti nella sua prima uscita con la BMW in Arabia Saudita, ma sarebbe andato a podio se non fosse stato per una penalità post gara. Non è ancora stato provato nella parte alta della serie, ma ha chiaramente il ritmo.

10. World Superbike: Alvaro Bautista con Honda 11 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images I piloti Honda hanno segnato un totale di 116 punti nel World Superbike l'anno scorso. Alla Ducati, Alvaro Bautista ha rimontato 498 da solo. Attirarlo per il prossimo anno rappresenta una grande dichiarazione di intenti da parte del produttore giapponese che il suo programma WSBK a lungo in sofferenza sta finalmente per prendere la strada giusta. Anche questo indica una struttura rinnovata e l'aggiunta di Leon Haslam come secondo pilota. Predecessore: Leon Camier è stato il pilota della Superbike leader della Honda negli ultimi due anni, ma ha trascorso una grossa fetta del 2019 fuori dalle piste causa di un infortunio e quindi ha avuto un grande impatto su quella che è stata una stagione davvero dura per il marchio. Perché potrebbe ritorcersi contro: sebbene promuoverà una nuovissima Fireblade, la Honda sicuramente non diventerà improvvisamente dominatrice in Superbike e, sulla scia di una corsa da 11 vittorie per dare il via alla sua stagione quest'anno è probabile che la pazienza di Bautista verrà messa alla prova da alcuni dolori della crescita del team.

9. MotoGP: Johann Zarco con Avintia Ducati 12 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Il suo contratto con KTM si è rivelato una delusione, ma mantenere Zarco in griglia è innegabilmente buono per la MotoGP. Zarco era scettico sul fatto di firmare per Ducati Avintia, ma la mossa ha senso sia per se stesso, sia per il team che per la Ducati, che è stata la forza motrice dietro quello che sembra un lancio di dadi a basso rischio e premio elevato su un pilota che rappresentava la migliore prospettiva della classe regina poco più di un anno fa. Predecessore: Karel Abraham è stato l'ultimo dei piloti a punti nella classifica generale, con soli nove punti nel 2019, ed è stato appiedato con la conclusione anticipata di un contratto di due anni per ospitare Zarco. Si dice che potrebbe trovare rifugio ad Aprilia se la sospensione di Andrea Iannone continuasse ad essere effettiva. Perché potrebbe ritorcersi contro: la Desmosedici del 2019 sarà più vicina ai gusti di Zarco rispetto alla KTM RC16, ma considerando l’emotività del francese, che ha lottato per motivarsi a lottare in top 15 con il costruttore austriaco, potrebbe ancora incontrare un ostacolo mentale simile qui.

8. Formula E: Antonio Felix da Costa con DS Techeetah 13 / 20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Da Costa è stato un pilota di Formula E sin dall'inizio ed è sempre stato valutato molto bene, ma ha dovuto aspettare fino alla quinta stagione per mettere le mani su un team che gli avrebbe permesso di diventare un leader. Techeetah lo ha schierato nella sua veste precedente come Aguri (e si sono uniti per una vittoria famosa), e sebbene da allora sia diventato il team FE di riferimento, era ancora l'uomo ovvio a mirare al partner Jean-Eric Vergne. Predecessore: Andre Lotterer, ora alla Porsche, non è riuscito a vincere una gara durante le sue due stagioni con la squadra, ma si è comportato bene e ha aiutato DS Techeetah a raggiungere il titolo delle squadre nel 2018-19. Perché potrebbe ritorcersi contro: Da Costa potrebbe essere un po’ un magnete incidente a volte e non è l'esecutore di Formula E più coerente. Detto questo, merita più che un posto in prima fila.

7. MotoGP: Alex Marquez con Repsol Honda 14 / 20 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Ci sono stati periodi nella carriera di Marquez nelle classi inferiori durante le quali sembrava buono come chiunque altro nelle corse motociclistiche, ma quei periodi erano brevi: il rodaggio della Moto3 nel 2014, poi l’arrivo in Moto2 con la conquista del titolo nel 2019. Ma se Repsol Honda può regolarmente convincere con il giovane Marquez, come Petronas Yamaha ha fatto quest'anno con Fabio Quartararo, allora la MotoGP dovrebbe fare attenzione. Predecessore: Jorge Lorenzo ha trascorso tutto il 2019 o ferito o preoccupato di essere irreversibilmente ferito, e alla fine ha ottenuto solamente 28 punti. Ciò ha reso il 2019 la peggior stagione della storica carriera del tre volte campione in MotoGP. Perché potrebbe ritorcersi contro: la Honda RC213V ha costretto Lorenzo a ritirarsi, quindi qualsiasi mossa potrebbe ritorcersi contro il produttore giapponese a questo punto. La firma di Marquez comporta anche il rischio aggiuntivo di essere una distrazione per il suo compagno di squadra / fratello conquistatore, anche se potrebbe ugualmente aiutare motivare Marc a impegnarsi con la Honda per gli anni a venire.

6. IndyCar: Alex Palou con Dale Coyne Racing 15 / 20 Foto di: Masahide Kamio Palou ha sbalordito l'establishment della Super Formula quando è arrivato a vincere il titolo la prima volta che gli è stato chiesto quest'anno con il team di Nakajima Racing. La sua ricompensa per quella stagione eccezionale è un passo in avanti verso IndyCar con Dale Coyne Racing. Avere un impatto così grande in IndyCar sarà un compito molto più duro, ma Palou è stato straordinariamente impressionante nei suoi test all'inizio di quest'anno con DCR a Mid-Ohio, dove si diceva che fosse 0,8 secondi un giro più veloce rispetto all'ex pilota di Formula 1 girato dall'asso IMSA Felipe Nasr. Predecessore: Sebastien Bourdais, senza dubbio un duro atto da seguire, dato che il quattro volte vincitore del titolo Champ Car ha ottenuto due vittorie in gara e un impressionante settimo posto assoluto nelle sue tre stagioni con Coyne. Perché potrebbe ritorcersi contro: la sostituzione di un vincitore collaudato con un debuttante è necessariamente una strategia rischiosa, sebbene forzata su Coyne a causa della realtà finanziaria. Palou dovrà adattarsi rapidamente dal lavorare con una squadra giapponese a una americana, mentre impara una nuova macchina e una serie di nuove tracce - per non parlare del fatto che si fa la testa intorno agli ovali. È certamente un ordine elevato.

5. Formula E: Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne con Mercedes 16 / 20 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Stiamo davvero estendendo la definizione di "nuova firma" con Vandoorne, che è stato aggiunto al team Mercedes Formula E dopo essersi dimostrato competitivo in una prima stagione di Formula E con HWA. Dopo aver già conquistato un podio nel 2018-19, sembra in procinto di affermarsi come pilota FE di alto livello. Anche De Vries, campione di F2 / GP2, si è comportato egregiamente in Arabia Saudita e costituisce un promettente abbinamento di piloti. Predecessori: c'è una chiara linea di continuità dalla Mercedes all'HWA, quindi de Vries può scendere in sostituzione di Gary Paffett, che ha brillato in occasione nel 2018-19 ma è stato definitivamente battuto da Vandoorne in generale. Perché potrebbe ritorcersi contro: non lo farà. Questo è esattamente ciò che dovrebbe essere una formazione di Formula E.span>

4. World Superbike: Scott Redding con Ducati 17 / 20 Foto di: Double Red Sebbene il titolo dei piloti sia andato di nuovo a Jonathan Rea e Alvaro Bautista abbia scelto di andare in Honda, la Ducati per il 2020 punta su un ex pilota della MotoGP per il suo programma World Superbike. Il suo nuovo acqusito è Scott Redding, la cui carriera in MotoGP si è conclusa con un anno sotto le aspettative in Aprilia nel 2018, ma che è rimbalzato con un titolo nel BSB l'anno successivo e ora detiene uno dei migliori posti nel motociclismo al di fuori della classe regina del Gran Premio. Predecessore: Bautista ha vinto 11 gare consecutive per iniziare la stagione, ma la sua caccia al titolo è terminata a metà stagione. Perché potrebbe ritorcersi contro: la storia ci insegna che il successo nella serie specializzata BSB non sia garanzia di risultati simili sulla scena mondiale, ma anche in questo caso Redding è molto diverso dalla maggior parte dei piloti passati dal BSB al WSBK.

3. WRC: Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans con Toyota 18 / 20 Foto di: McKlein / Motorsport Images Costretta in un re-shuffle completo per il 2019 dall'uscita di scena del suo campione Ott Tanak, la Toyota ha finito con un elenco composto da uno dei piloti di maggior successo di sempre di WRC, la sua proprietà junior più calda e il suo miglior performer al di fuori del trio che ha combattuto per il titolo nel 2019. Le lungamente attese firme di Rovanpera ed Evans significarono che la Toyota era sempre in una stagione profondamente affascinante, ma l'aggiunta tardiva di Ogier significa che è assolutamente 'caricata', anche se perdere Tanak pungerà. Predecessori: Tanak ha vinto il titolo piloti, e in modo convincente, ma sia Kris Meeke che Jari-Matti Latvala erano incoerenti e il titolo del produttore è stato perso contro Hyundai. Perché potrebbe ritorcersi contro: non potrebbe. Certo, Rovanpera potrebbe rivelarsi irregolare, e Ogier potrebbe diventare frustrato dagli stessi singhiozzi tecnici che hanno aiutato a allontanare Tanak.

2. F1: Esteban Ocon con Renault 19 / 20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ocon fu assolutamente impressionante durante il suo periodo alla Force India e non meritò assolutamente di passare un anno fuori dalle gare. Lo spettacolo di fiducia della Renault per il 2020, tuttavia, va in qualche modo verso la rettifica di quell'ingiustizia, il produttore francese sta finalizzando una mossa che sarebbe già avvenuta nel 2019 se non per l'improvvisa disponibilità di Daniel Ricciardo. Predecessore: Intendiamoci, Nico Hulkenberg non merita di trovarsi fuori posto per quest'anno. Hulkenberg è stato un solido compagno di squadra per Ricciardo nel 2019, formando una squadra che era molto più forte di quanto suggerito dai punti finali della Renault. Perché potrebbe ritorcersi contro: ci sarà molta pressione su Ocon per riguadagnare subito la forma fisica della gara, dato che sta affrontando un pilota di alto livello in un team di fabbrica che ha un disperato bisogno di iniziare a raggiungere gli obiettivi dichiarati, per non esaurire la pazienza dei suoi padroni corporativi.