I capi dei team di F1: “Dobbiamo ascoltare le opinioni dei fan”

Un sondaggio condotto da Motorsport Network e supportato dall'organizzazione della F1 ha dato l'opportunità ai fan di tutto il mondo di esprimere le loro opinioni. Arriva in un momento in cui lo sport sta facendo la propria transizione verso nuovi regolamenti tecnici nel 2022, e altre idee sono state proposte o addirittura messe alla prova. L'esperimento di un formato weekend sprint – provato finora a Silverstone e Monza – ha generato reazioni contrastanti.

"Dobbiamo ascoltare i fan – ha detto il team principal di Aston Martin Otmar Szafnauer – Questo è ciò di cui ci occupiamo, senza i fan lo sport sarebbe totalmente diverso. Quindi dobbiamo ascoltarli, sono il nostro pubblico, e ciò che facciamo qui è piacere al pubblico.

"Devi usare i dati per fare dei miglioramenti. Prima devi capire i punti più sottili di ciò che i fan vogliono, e poi darglielo – Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha convenuto che l'importante è che lo sport presti piena attenzione ai risultati – Fare sondaggi è sempre importante perché hai il feedback. Ma penso che la cosa più importante sia analizzare attentamente il feedback e i risultati del sondaggio per dare il giusto e corretto giudizio, ed eventualmente mettere in atto delle azioni. Quindi i sondaggi sono certamente importanti, ma la cosa più importante è quello che si sta facendo con esso”.

Formula 1 and Motorsport Network launch world’s largest F1 Fan Survey Photo by: Motorsport.com

Il capo dell'Alfa Romeo Frederic Vasseur ha riconosciuto che a volte gli addetti ai lavori del team sono così presi dalle attività quotidiane che a volte non vedono il quadro generale – Penso che abbia senso perché alla fine stiamo facendo tutto per i fan. Ha senso sapere esattamente cosa si aspettano. A volte la nostra visione è molto concentrata sulle corse, perché forse siamo troppo coinvolti nel nostro business quotidiano”.

"Ma ha senso discutere di ciò che sentono, e poi vedremo cosa potremmo fare per soddisfare le loro aspettative. Dal muretto dei box a volte si ha la sensazione che i tifosi siano sempre gli stessi. Il gruppo di spettatori si sta evolvendo, soprattutto con la nuova comunicazione e così via. Dobbiamo capire chi c'è in tribuna".

Il team principal della Williams, Jost Capito, crede che i fan vogliano integrità sportiva, piuttosto che espedienti: “L'intero sport è quello di intrattenere i fan, quindi qualsiasi cosa facciamo dovrebbe essere basata su ciò che i fan vogliono vedere. Finché è appropriato per un vero sport. Solo per dire, 'Ok vogliamo una griglia inversa o vogliamo più crash,' penso che non sarebbe giusto. Ma tutto quello che sento dai fan, e il feedback che ricevo, è che sono molto orientati allo sport. E sono sicuro che i fan vogliono qualcosa che veda davvero vincere i migliori, e non una qualche lotteria".

Capito ha riconosciuto che esperimenti come la telecamera sul casco Bell - provata dal pilota Williams George Russell a Monza - indicano la strada da seguire: "Penso che questo sia qualcosa che deve essere provato, e finalmente dovrebbe essere poi nella macchina di tutti. Quindi penso che tutto ciò che migliora l'intrattenimento e dà più informazioni ai fan sia buono".

Marcin Budkowski, direttore esecutivo Alpine, ha però sottolineato che le nuove idee devono ancora essere adeguatamente testate prima di essere adottate, perché a volte non ottengono ciò che la gente spera: "Siamo qui per i fan, e grazie ai fan. Se nessuno guardasse questo sport, nessuno di noi avrebbe un lavoro. Ma anche se corressimo solo per noi stessi, non avrebbe senso, mancheremmo il punto. Quindi è estremamente importante”.

"L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che a volte ci sono false buone idee che devono essere studiate bene. E avremo sempre bisogno delle squadre o della FIA o della F1 per studiare le idee. Si è parlato molto di cambiare le regole dei pneumatici o di riportare il rifornimento. Quando in realtà si guarda correttamente con gli strateghi, alcune di esse sono false buone idee, perché in realtà non migliorano lo spettacolo. Quindi ascoltiamo i fan. Ma forse facciamo attenzione a non adottare solo qualcosa che i fan potrebbero volere, e in realtà, quando si guardano i dati, non funziona. Quindi questa è l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti".