Hulkenberg: "Terzo, che sorpresa! Domani sarà dura fisicamente"

Aspettava la seconda chance dalla... seconda chance. E Nico Hulkenberg l'ha avuta. Il tedesco sta sostituendo il positivo al COVID-19 Sergio Perez e lo sta facendo in maniera egregia. Sino a ora è lecito sottolineare come non abbia affatto fatto rimpiangere il pur forte messicano.

"Sono qui per fare una gara spot, le aspettative per me sono diverse sapendo che devo fare appena una gara in attesa che torni Checo", si è affrettato a dire in maniera onesta Nico, ma il terzo posto ottenuto oggi al termine delle Qualifiche del GP 70° Anniversario è un biglietto da visita importante per chi riteneva che il suo meglio lo avesse già dato anni fa.

In 7 giorni Hulk ha avuto modo di conoscere meglio il team e, soprattutto, la RP20, con cui oggi ha dato spettacolo nelle qualifiche risultando "il primo degli altri" dietro alle imprendibili Frecce Nere di Bottas e Hamilton, che continuano a fare un campionato a parte.

"Sono stati 7-8 giorni davvero pazzi. La scorsa settimana la cosa più bella è stata tornare, ma poi ho avuto il momento più basso domenica. E' stata davvero una cosa estrema. Questo fine settimana mi sento decisamente meglio, ed è ovvio che sia così. In macchina sto meglio, sono molto più preparato".

"Le Qualifiche sono state difficili. In Q2 mi sono complicato la vita da solo ed ero preoccupato di aver danneggiato la macchina. Poi in Q3 ho semplicemente spinto al massimo, ho dato tutto. Sono un po' sorpreso di trovarmi in terza posizione, ma ovviamente ho il sorriso sul viso. Detto questo, resto con i piedi per terra, perché la gara è domani ed è quella che conta".

Ora ciò che spaventa di più Hulkenberg è affrontare una gara dura, su una pista fisicamente tosta come Silverstone. La sua preparazione fisica è buona, ma affrontare una gara su monoposto che generano forze come quelle viste in queste settimane metterebbe in crisi chiunque, figuriamoci un ragazzo - sebbene sia atleta preparato - che non corre in F1 dallo scorso dicembre.

"Sicuramente dal punto di vista fisico pagherò perché non ho l'esperienza della settimana scorsa e perché poi è tutto nuovo, monoposto compresa. Ma farò tutto quello che posso. Cercherò di imparaer velocemente per cercare di portare la macchina dove merita".

"La verità è che nessuna palestra e nessuna cosa al mondo può prepararti a dovere per le forze G che scatenano queste monoposto, che sono brutalmente veloci. Sarà dura domani, ma in qualche modo cercherò di affrontare la gara e di fare il meglio che posso".