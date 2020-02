Horner: "Red Bull felicissima di Honda. Fatti enormi passi avanti"

Honda è diventata fornitrice di motori di Red Bull Racing nel 2019 e, nello stesso anno, Max Verstappen è riuscito a ottenere tre successi. Il primo è arrivato al GP d'Austria, a cui si sono aggiunte le vittorie in Germania e in Brasile, finendo inoltre in terza posizione nel Mondiale Piloti davanti a entrambi gli alfieri della Ferrari.

Grazie alle 3 vittorie ottenute, Honda ha potuto festeggiare così la miglior stagione da quando è rientrata in F1, ossia nel 2015 quando tornò fornendo le power unit alla McLaren.

Quando Motorsport.com ha chiesto a Christian Horner di parlare dei miglioramenti fatti nel corso dell'inverno dalla Honda dal punto di vista della power unit, il team principal della Red Bull ha affermato: "In Honda sembrano piuttosto contenti".

"Il motore ha fatto progressi costanti nel corso della passata stagione. L'ultima specifica usata l'anno passato è stata un grosso passo avanti per quanto riguarda lo sviluppo.

"Hanno fatto tanti test ai loro banchi prova. Noi stiamo lavorando a stretto contatto con loro per cercare di avere una perfetta integrazione tra motore e telaio. Loro condividono motivazione e desiderio di competitività, costruita attorno alle tre vittorie della passata stagione".

"Sono molto concentrati, perché stanno cercando di fare un altro passo avanti nelle prestazioni. Il salto di qualità che hanno fatto negli ultimi mesi è stato fenomenale, specialmente se consideriamo il livello delle prestazioni che avevano 5 anni fa e quello che hanno mostrato l'anno scorso. E' stato impressionante".