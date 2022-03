F1 | Horner: "Le pance della Mercedes sono estreme, ma legali"

Carica lettore audio

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, era stato citato da Auto Motor und Sport nella giornata di ieri, sollevando dubbi sulla legalità delle pance della Mercedes e suggerendo che non fossero in linea con lo "spirito del regolamento".

La Red Bull ha successivamente negato che Horner avesse parlato con i media, chiarendo poi che in realtà quella con la pubblicazione tedesca era stata solo una chiacchierata "off record".

Le prime dichiarazioni pubbliche in merito quindi sono arrivate solamente oggi e con queste Horner ha spiegato che l'ultima analisi della Red Bull è che la soluzione della Mercedes sia pienamente conforme alle regole.

"La Mercedes ha proposto una soluzione estrema, una diversa interpretazione", ha spiegato Horner. "Ma per rispondere alla prossima domanda, se pensiamo che sia legale no? Sì, assolutamente. Sembra che abbia tutte le carte in regola".

Quando poi gli è stato domandato come mai abbia cambiato i suoi commenti in maniera tanto repentina rispetto a quanto riportato da Michael Schmidt, Horner ha detto: "Beh, penso che ormai si sappia, sono stati citati dei commenti che non erano esattamente tali".

"Penso che sia una macchina innovativa. E' una soluzione interessante, per quanto ci riguarda. Ma ci sembra che sia conforme al regolamento. E' solo un'interpretazione diversa, una soluzione diversa".

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Motorsport Images

Mentre altre squadre, come la Ferrari, hanno riconosciuto che alcuni aspetti del design della Mercedes siano un po' al limite del regolamento, soprattutto per quanto riguarda l'area dello specchietto, Horner ha cercato di minimizzare la cosa.

"Non c'è davvero nulla che definisca lo spirito del regolamento. Una cosa o è conforme o non lo è", ha aggiunto Horner. "Non spetta a noi giudicare. La FIA ha accesso a tutti i disegni e una soluzione del genere non poteva non essergli presentata in anticipo".

"E' un concetto interessante, radicale. Se è veloce o meno, ce lo dirà solo il tempo. Ma in termini di conformità, questa è una questione che riguarda la FIA".

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non ha mai avuto dubbi riguardo alla legalità dei concetti introdotti dalla sua squadra.

"Il processo è molto chiaro: quando si va in una specifica direzione di sviluppo con il proprio team, si scambiano dati CAD con la FIA e li si rende partecipi del processo", aveva spiegato ieri.