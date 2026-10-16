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Horner lancia una frecciatina a Guenther Steiner: "Non ha mai conquistato un podio in F1"

Horner e Steiner sono stati un tempo colleghi e, mentre il primo è arrivato alla gloria in F1 con Red Bull, il secondo ha avuto un compito più difficile come team principal della Haas.

Ed Hardy Stuart Codling

Pubblicato: 16 ott 2026, 08:40

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Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Christian Horner ha lanciato una frecciatina maliziosa a Guenther Steiner per essere diventato famoso grazie al successo Netflix Drive to Survive, nonostante la sua mancanza di successi in Formula 1.

Steiner è stato team principal della Haas dal 2014 al 2023, supervisionando due ultimi posti in campionato con un quinti posto come miglior risultato nel 2018 prima della sua rimozione.

Il momento clou è stata la sorprendente pole di Kevin Magnussen sul bagnato al Gran Premio del Brasile nel 2022, mentre al di fuori di quello i successi sono stati rari e sporadici.

Ma questo non ha impedito a Steiner di diventare enormemente popolare tramite "Drive to Survive", dove ha conquistato subito i fan con la sua personalità schietta ed un frequente linguaggio volgare.

Questo ha persino portato l’italiano a pubblicare un libro intitolato "Surviving to Drive", evidenziando come sia stato un grande beneficiario della serie e probabilmente più famoso per quella che per il suo lavoro effettivo.

L’ex team principal della Red Bull, Christian Horner, che ha vinto complessivamente 14 titoli in F1, ha detto ad Autosport: "Questi ragazzi stanno realizzando uno show televisivo, quindi raccolgono ore e ore e ore di riprese e tutto dipende da come monti qualcosa".

Christian Horner speaks to Autosport

Photo by: Autosport

"Puoi far sembrare qualcuno il cattivo o l’eroe, o viceversa. Quello show ha avuto un successo incredibile perché ha improvvisamente sollevato il velo su alcune rivalità, sulle personalità, sulle personalità dei piloti, su alcuni personaggi".

"Guenther Steiner ha costruito una carriera grazie a questo… voglio dire, non credo abbia mai ottenuto un podio in Formula 1!".

"Ma buon per lui. È un personaggio, un personaggio piuttosto spaventoso quando lavorava per noi, ma sì, ha portato nello sport una fan base completamente nuova, e questo è stato fantastico".

La carriera di Steiner è iniziata come meccanico nel Mondiale Rally prima di passare infine alla F1 nel 2001 come managing director della Jaguar, ruolo che ha lasciato alla fine del 2002.

L’ora 61enne è successivamente passato alla Red Bull - che aveva rilevato proprio la Jaguar - per la sua stagione d’esordio, nel 2005, come direttore delle operazioni tecniche, ruolo che ha ricoperto per una sola stagione.

Questo perché il leggendario progettista Adrian Newey si unì alla scuderia, quindi Steiner passò alla divisione NASCAR della Red Bull come direttore tecnico, dove rimase fino al 2008.

Horner and Steiner in 2005

Photo by: Red Bull Racing

"Quando sono arrivato alla Red Bull, mi dissero che avevamo assunto questo tizio che Niki Lauda aveva raccomandato, era stato alla Jaguar, si chiama Guenther Steiner", ha aggiunto Horner.

"Non ne avevo mai sentito parlare e quando l’ho cercato su internet sembrava piuttosto spaventoso, quella fu la mia prima impressione, e poi Guenther si presentò".

"Fu poi responsabile della RB2, la vettura motorizzata Ferrari che a Silverstone durante uno shakedown si surriscaldava con circa tre gradi".

"Adrian Newey arrivò poco dopo e disse 'beh, dimentichiamoci di quella macchina'".

"Poi Guenther si spostò all’interno del mondo Red Bull per lavorare al progetto NASCAR che stava appena partendo, e quella fu una sorta di sua transizione nel mondo americano".

Steiner è ora il CEO del team Tech3 in MotoGP, che è l’unica struttura satellite della KTM sulla griglia ed è attualmente ottava nella classifica 2026 con 139 punti.

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