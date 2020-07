Horner: "Il contatto con Albon? Lewis deve farsi delle domande"

Dopo un venerdì a dir poco impressionante, Lewis Hamilton è andato incontro a un fine settimana ben diverso da quello che lui - e tanti altri - si sarebbero aspettati. Sabato, nelle Qualifiche del Gran Premio d'Austria, è stato battuto dal compagno di squadra Valtteri Bottas, il quale ha conquistato la pole.

Ma nella giornata di domenica le cose non sono certo migliorate. Anzi. E' stato retrocesso prima del via di 3 posizioni, partendo quinto in griglia e nell'ultima parte di gara è stato penalizzato di 5" per essere stato giudicato colpevole del contatto che ha messo fuori dai giochi per il podio Alexander Albon.

Il pilota thailandese, forte di un set di gomme nuove Soft montato durante l'ultimo intervento della Safety Car, aveva attaccato Lewis per la seconda posizione. A sorpasso ormai terminato, la ruota anteriore sinistra della Mercedes W11 è entrata in contatto con la posteriore destra della Red Bull RB16.

La Direzione Gara ha giudicato irregolare la manovra del 6 volte iridato, sebbene sia Toto Wolff che lo stesso Hamilton abbiano fatto sapere a fine gara di non ritenere la manovra punibile con i 5" inflitti perché considerata semplice contatto di gara.

A chi la manovra di Hamilton proprio non è andata giù è, comprensibilmente, lo stesso Albon. E a fine gara si è aggiunta la voce di Christian Horner.

"La prossima volta che Albon sarà vicino a Hamilton gli dirò di essere prudente!", ha detto il team principal della Red Bull. "Alex non aveva velocità nei rettilinei, dunque sapeva di avere un vantaggio di grip in curva per passarlo fuori dalle curve, in trazione".

"Per quanto lo riguardava, il sorpasso era fatto. Stava iniziando a guardare dove si trovasse Bottas per cercare di andarlo a prendere, quando Hamilton gli ha messo una ruota all'interno. Dunque penso che sia Lewis che dovrebbe farsi delle domande su cosa avrebbe potuto fare diversamente".

"A quel punto Alex aveva di fatto passato Lewis ed era in uscita di curva. Perché Lewis abbia auto la necessità di infilare la ruota in quel punto non ne ho idea. E' ovviamente frustrante per Alex che questa sia la seconda volta in tre gare che abbiamo avuto una situazione del genere. E' stato un peccato, perché penso che avrebbe avuto la possibilità di vincere la gara".

Horner ha poi spiegato perché, a suo avviso, Albon abbia fatto bene ad attaccare subito Hamilton senza attendere un momento ancora più propizio.

"Il più grande vantaggio che ha auto è stato il riscaldamento della gomma Soft, perché la Mercedes era su gomme dure e dopo la safety car erano da riportare in temperatura".

"Abbiamo potuto vedere quanto la Mercedes fosse veloce sui rettilinei, quindi Alex doveva sfruttare il vantaggio di gomma. Ha fatto quello che doveva fare attaccando in curva. Ha fatto quello che doveva fare, non posso essere arrabbiato con lui per quello".