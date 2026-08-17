Honda svela il piano per tornare ad essere uno dei "principali contendenti" in F1

I primi mesi della partnership tra Honda e Aston Martin sono stati decisamente difficili, ma la Casa giapponese ora guarda di nuovo al futuro con rinnovato ottimismo.

Il progetto di Honda in F1 appare completamente diverso rispetto agli anni d’oro con la Red Bull in termini di personale, il che ha portato Honda a rendersi conto, a gennaio, che l’inizio di questa nuova era sarebbe stato problematico – ancora più problematico del previsto, come ha ammesso Shintaro Orihara, responsabile in pista ed ingegnere capo.

A Zandvoort, il costruttore giapponese introdurrà il suo primo aggiornamento ADUO dell’anno, interamente incentrato sul motore a combustione interna.

Questa mossa mira a riportare la Honda in "pista" in termini di prestazioni del motore, anche se saranno necessari diversi altri aggiornamenti per colmare il divario. Questo sviluppo è destinato a proseguire nel 2027, stagione che rappresenta già un obiettivo prioritario dietro le quinte.

"Per il 2027, avremo regolamenti leggermente diversi per la portata del carburante, ma il nostro programma di sviluppo rimane lo stesso. Dobbiamo migliorare ulteriormente le prestazioni della combustione", ha dichiarato Orihara durante un'intervista esclusiva con Motorsport.com.

"Pertanto, continueremo a concentrarci sul miglioramento delle prestazioni del nostro motore a combustione interna ed intendiamo compiere passi da gigante in tal senso nel 2027. Questo è il nostro obiettivo principale".

Oltre al miglioramento del motore a combustione interna, anche l’integrazione nel telaio rappresenta una priorità fondamentale per il prossimo anno Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Il nuovo motore ed il nuovo telaio offrono inoltre l’opportunità di integrare meglio la power unit Honda nel progetto di Adrian Newey, riconosce Orihara.

All’inizio di quest’anno si è discusso molto delle presunte richieste dell’ultimo minuto di Newey e della complessità che ne derivava, ma con un anno di esperienza di collaborazione alle spalle, ci sono opportunità per migliorare l’integrazione in vista della prossima stagione.

"Stiamo dialogando a stretto contatto con Aston Martin per integrare meglio la nostra power unit nel loro nuovo telaio. Quindi, sì, ora ci stiamo concentrando sullo sviluppo di un buon motore per il 2027 e stiamo anche lavorando a stretto contatto con Aston Martin dietro le quinte".

Honda fissa un obiettivo ambizioso nonostante un inizio difficile

Anche la precedente esperienza della Honda in F1 era iniziata in modo difficile, ma alla fine si era conclusa con i titoli mondiali insieme alla Red Bull e a Max Verstappen.

Date le attuali difficoltà, nessuno a Silverstone (Aston Martin) o a Sakura (Honda) pensa ancora alle vittorie, figuriamoci ai titoli mondiali, ma il passato infonde una certa fiducia nella possibilità di riuscire a ribaltare la situazione nel lungo termine.

Alla domanda sui tempi previsti per raggiungere il livello di competitività a cui punta la Honda, Orihara ha rivelato: "È difficile indicare un arco di tempo preciso in Formula 1 perché le nostre prestazioni sono sempre relative a quelle di un altro concorrente".

"Dopo la pausa estiva, vogliamo tornare in pista, e poi stiamo lavorando sodo in fabbrica per compiere un passo avanti ancora più grande in vista del 2027, ma, ancora una volta, dobbiamo essere realisti".

"Pertanto, penso che all’inizio del 2027 forse non avremo ancora le migliori power unit, ma saremo più vicini al concorrente di punta. E poi continueremo a spingere al massimo per diventare, spero, uno dei principali contendenti nel 2027 o nel 2028".

Ciò significa che Honda vuole tornare ad essere un punto di riferimento in F1 entro la fine della prossima stagione o all’inizio della stagione 2028, o almeno rientrare nel gruppo di testa dei costruttori di propulsori.

Honda ritiene che una svolta in F1 sia alle porte e punta a tornare ai vertici entro la fine del 2027 o all’inizio del 2028 Foto di: Honda Racing Corporation

L’affidabilità potrebbe tornare a essere un problema nel 2027?

Colmare il divario, tuttavia, non è l’unico aspetto che la Honda deve tenere in considerazione per il prossimo anno.

Tutti i costruttori devono inoltre prepararsi alle modifiche annunciate relative alla portata del carburante. Queste fanno parte di un più ampio passaggio verso un equilibrio 58-42 tra motore a combustione interna ed energia elettrica nel 2027, seguito dalla prevista ripartizione 60-40 nel 2028.

"Il punto più impegnativo di tutto ciò sarà probabilmente l’affidabilità", ha affermato Orihara. "Se la portata del carburante non venisse modificata, da parte nostra sarebbero comunque necessari miglioramenti in termini di affidabilità se volessimo aumentare le prestazioni. Ma questo è prevedibile in ogni caso".

"Ora però aumentiamo anche la portata del carburante, quindi le esigenze in termini di affidabilità saranno piuttosto elevate. Per noi si tratta di migliorare la combustione e, oltre a ciò, di far fronte all’aumento della portata del carburante".

Ciononostante, Orihara ritiene che per Honda sia fattibile raggiungere il livello di affidabilità richiesto nonostante questi cambiamenti.

"Le esigenze in termini di affidabilità saranno elevate e i tempi di sviluppo sono piuttosto brevi. Ritengo quindi che si tratti di una sfida, ma grazie alla FIA sono state adottate misure ragionevoli".

"Se dovessimo realizzare un cambiamento più importante in un solo anno, sarebbe un grosso problema. Ma ora che l’hanno suddiviso in due fasi, si tratta di un valore ragionevole in termini di aumento della potenza, considerando che dobbiamo tenere conto anche dello spettacolo. Sarà comunque una sfida per l’affidabilità, ma penso che sia una buona decisione".