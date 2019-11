Honda: i costi determinanti per proseguire a correre in F1

Honda ha centrato il miglior risultato in F1 da quando è rientrata nel Circus iridato, ossia dal 2015, vincendo tre gare da motorista della Red Bull e centrando anche 2 pole position, senza contare due podi ottenuti con la Toro Rosso.

Honda è legata a Red Bull anche per la stagione 2020, ma deve decidere se rinnovare il contratto per il 2021 e prepararsi per le nuove regole tecniche che saranno introdotte proprio a partire dal gennaio di quell'anno.

"Abbiamo iniziato a calcolare quanto ci costeranno le nuove regole tecniche"; ha dichiarato a Motorsport.com il managing director di Honda F1, Masashi Yamamoto.

"Abbiamo capito che è davvero dura per tutti i costruttori a causa del passaggio che va verso l'elettrificazione. Quindi stiamo cercando di capire a quanto ammonteranno i costi di sviluppo e stiamo discutendo tra noi".

"I costi sono il problema maggiore. Vincere è la priorità. Se decidiamo di partecipare a una cosa, l'obiettivo è solo quello di vincere".

Quest'anno Verstappen ha portato Honda a vincere 3 gare ed è sul punto di firmare il punteggio più alto di un pilota Red Bull nell'era delle power unit, arrivando probabilmente al terzo posto nel Mondiale Piloti.

"E' positivo fare buoni risultati", ha detto Yamamoto. "Ma la cosa più importante è un equilibrio nei costi. Dobbiamo mettere un sacco di budget per accelerare il nostro sviluppo per raggiungere i migliori. E ora stiamo pianificando come mantenere le condizioni attuali e ridurre i costi allo stesso tempo".