Formula 1

Hockenheim in trattativa con la F1 nonostante finanziamenti pubblici "praticamente pari a zero"

Hockenheim continua ad augurarsi una gara di F1 per il suo futuro, pur con la consapevolezza che in questo momento le istituzioni non sono disposte a partecipare come fanno invece in altre realtà, come ad esempio il Ruanda.

Benjamin Vinel Stefan Ehlen

Pubblicato: 21 ott 2026, 15:00

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2019 German Grand Prix

Foto di: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Hockenheim è "in trattativa" con la Formula 1 riguardo ad un possibile ritorno sul circuito tedesco, ma il progetto resta "in gran parte teorico" in questa fase.

Gli amministratori delegati dell’Hockenheimring, Joern Teske e Jochen Nerpel, hanno affrontato la questione in modo approfondito in un’intervista con Formel1.de, pubblicazione sorella di Motorsport.com, mentre il circuito ha lanciato Motorworld, che ha descritto come "un centro unico che riunisce motorsport, vendita al dettaglio, officine, fornitori di servizi, aziende, hotel, ristorazione, eventi e passione per i motori sotto un unico tetto".

Il circuito con sede nel Baden-Wuerttemberg ha ospitato per la prima volta il Gran Premio di Germania nel 1970 ed è stato un appuntamento fisso del calendario di F1 dal 1977 al 2006, prima di passare a presenze biennali fino al 2018, inizialmente alternandosi con il Nurburgring. Un ultimo evento è stato organizzato nel 2019 con il sostegno della Mercedes, ma condizioni finanziarie complicate hanno reso impraticabile la possibilità di organizzare altre gare.

Oggi la F1 ha un calendario di 24 gare con diversi potenziali candidati – incluso il Ruanda, destinato a entrare nei primi anni 2030 – ma Hockenheim è ancora interessata a fare del campionato mondiale il suo evento di punta.

"La Formula 1 sta naturalmente osservando molto da vicino ciò che accade qui all’Hockenheimring", ha detto Teske.

2019 German Grand Prix

Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"Siamo in trattativa. La priorità della Formula 1, naturalmente, è che le condizioni complessive all’Hockenheimring siano adeguate. Motorworld è un edificio bellissimo, ma non è l’elemento essenziale di cui la Formula 1 ha bisogno per organizzare una gara. Immagino che il suo focus sarà più sul fatto che l’infrastruttura complessiva sia adatta. Detto questo, le immagini che abbiamo diffuso hanno impressionato tutti, e includerei anche Stefano Domenicali. È semplicemente un edificio fantastico, e simboleggia il fatto che le cose stanno davvero andando avanti sul circuito".

Nerpel ha chiarito che Hockenheim avrebbe bisogno di tribune temporanee se dovesse ospitare di nuovo la F1, per passare da "poco meno di 60.000 posti" a "quasi 100.000", oltre ad un edificio dei box più grande per accogliere tutte le 11 squadre.

Ma il nodo della questione, come spesso accade, è finanziario. “Spesso siamo seduti qui e diciamo: 'Hai visto quell’edificio dei box in Ungheria?'" ha aggiunto Nerpel. "Qualcosa del genere viene costruito quasi dall’oggi al domani. E uso questa espressione deliberatamente, perché quegli edifici sono sorti in qualcosa come sei-nove mesi".

"Sono due approcci completamente diversi. Quando un governo o un paese mostra interesse e dice: 'Per noi è importante'. Guardate il Rwanda, per esempio, che ora fa parte della discussione. A volte pensiamo che sia straordinario quanto poco peso abbia la Formula 1 in Germania, un paese famoso per la sua industria automobilistica, e quanto poco sostegno ci sia per essa. Naturalmente, vorremmo molto più appoggio, ma le possibilità che arrivino finanziamenti pubblici da qualsiasi fonte sono praticamente pari a zero, se posso dirla così".

"Ci sono molte questioni da risolvere prima", ha confermato Teske. "Dato che in questa fase non abbiamo nulla di sostanziale da annunciare o discutere pubblicamente, resta in gran parte teorico".

2019 German Grand Prix

Photo by: Peter Fox / Getty Images

In mezzo al calare dell’incertezza sul calendario nel contesto della guerra in Iran, Teske ha anche chiarito che una gara sostitutiva una tantum all’ultimo minuto "non varrebbe certamente la pena" per Hockenheim dal punto di vista finanziario.

"Mettiamola così: se assumersi l’onere di una gara sostitutiva aprisse in modo significativo la porta ad un contratto pluriennale e ad un futuro sicuro in Formula 1, allora sarebbe certamente un’opzione che esamineremmo molto seriamente", ha detto Teske.

"Ma se fosse chiaro che si tratterebbe solo di una gara sostitutiva una tantum, senza ulteriori prospettive, personalmente metterei in dubbio che lo sforzo ne valga la pena. Dal punto di vista finanziario, certamente no".

"Quale valore duraturo porterebbe una singola gara? Un’esplosione di attenzione mediatica, enorme visibilità per quell’evento, e poi tutto svanisce di nuovo. Non sarebbe necessariamente la mia preferenza, anche se devo sottolineare che questa è solo la mia opinione personale e non è stata concordata internamente"-

Quattordici degli attuali 22 piloti sulla griglia di F1 hanno corso ad Hockenheim, con tre che hanno conquistato vittorie: Fernando Alonso (’05, ’10, ’12), Lewis Hamilton (’06, ’16, ’18) e Max Verstappen (’19). L’eroe locale Michael Schumacher detiene il record, con quattro successi a suo nome.

2019 German Grand Prix

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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