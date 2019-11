Hamilton: "Voglio essere il pioniere della nuova Formula 1"

Tutto è pronto sul circuito di Austin per la festa del sesto titolo iridato di Lewis Hamilton. Nel paddock statunitense sono arrivati anche i genitori del campione del Mondo, una visita non più usuale come ad inizio carriera.

Da diversi anni Hamilton arriva sui campi di gara solo con il suo staff di collaboratori diretti, l’assistente Angela Cullen e l’amico di sempre (nonché suo primo driver coach ed ex campione inglese di F3) Marc Hynes. Ma questa volta è diverso, Lewis si prepara a salire un altro gradino verso l’olimpo della Formula 1, e ha voluto vicino a sé le persone più importanti.

Tra l’attesa per il sesto titolo e la curiosità che ha scatenato la presentazione della Formula 1 del futuro, è passata in secondo piano una dichiarazione che Hamilton ha rilasciato alla vigilia del weekend di Austin, proprio mentre si commentava la presentazione del progetto 2021.

La domanda posta a Lewis è stata diretta: ci sarai anche tu quando inizierà questo ciclo?

“Amo ancora ciò che faccio – ha confermato – abbiamo visto che nel 2021 avremo una Formula 1 completamente nuova, e questa per me è una grande sfida. Voglio essere il pioniere di questa nuova era, e guidare gli ingegneri nella giusta direzione grazie alla mia esperienza".

"La passione è sempre lì, ed anche quest’anno la competizione è stata molto, molto forte, non abbiamo avuto la possibilità di rilassarci. Non abbiamo avuto sempre la monoposto più veloce, abbiamo iniziato la stagione meglio dei nostri avversari, ed è stato uno slancio determinante ai fini del risultato finale”.

Anche papà Anthony ha confermato che Lewis è ancora lontano dal dire addio alla Formula 1:

“Mi sembra più affamato che mai! Non riesco ancora ad immaginarlo fuori da questo mondo, credo che lo ami come il primo giorno”.

Le indicazioni vanno tutte nella stessa direzione, ed è quella di un rinnovo di contratto (l’attuale scade a fine 2020) che vedrà Hamilton e la Mercedes prolungare l’accordo che dovrebbe confermare il binomio per la nona e decima stagione.

Gli ingredienti ci sono tutti: un ingaggio importante intorno ai 50 milioni a stagione, investimenti ingenti che la Mercedes ha messo a disposizione per il progetto 2021 (di fatto già partito) e la voglia di Lewis che non vede al momento neanche una piccola crepa.

Non sono i record lo stimolo di Lewis, e probabilmente neanche l’ingaggio, anche se faraonico. Semplicemente Hamilton si diverte ancora, i ritmi di vita non hanno logorato la voglia di essere in pista, dove si vede solo una parte del lavoro che oggi svolge un pilota di Formula 1.

L'inglese si è sempre nutrito di sfide, e quella che prenderà il via nel 2021 è troppo ghiotta per non attirarlo. Poi arriveranno (probabilmente) altre vittorie che lo porteranno a battere gli ultimi record che resistono al suo percorso, ma questa sarà una conseguenza, non l’obiettivo principale. Quello resta vincere sfide, contro avversari che diventano sempre più giovani ma, soprattutto, contro se stesso.