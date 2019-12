Hamilton: "Tutti i miei rivali vogliono la Mercedes per il 2021"

Il contratto del sei volte campione del mondo scadrà al termine della prossima stagione, così come quello del suo compagno di team, Valtteri Bottas, e di Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Nel corso della premiazione di fine anno della FIA, Lewis Hamilton ha affermato come il mercato del 2021 sia già entrato nel vivo. Hamilton ha dichiarato che altri suoi colleghi hanno già contattato Toto Wolff per sondare il terreno in Mercedes.

Max Verstappen, da qualche tempo considerato in procinto di passare proprio al team anglo tedesco nel 2021, si trovava sul palco proprio prima che Hamilton facesse questa dichiarazione, mentre il due volte campione di Formula 1, Fernando Alonso, era presente alla premiazione nella qualità di campione del mondo endurance con Toyota.

“E’ un periodo interessante perché ci sono molti piloti che si stanno guardando intorno” ha detto Hamilton.

“Sto parlando delle chiamate che Toto riceve da tutti i piloti, incluso quello che era qui poco fa. Tutti stanno cercando di lasciare la loro squadra per venire in Mercedes. Questo è comprensibile perché tutti vogliono vincere, tutti vogliono essere parte di una formula vincente”.

“Ma non credo sia una cosa stressante al momento. C'è sempre una chiara via di comunicazione tra me e Toto. Non ci sono mai stati segreti e questo non cambierà.....”.

Insieme a Verstappen e Alonso, gli altri piloti presenti alla conferenza stampa della FIA sono stati il vincitore del titolo di Formula E, Jean-Eric Vergne, il campione di Formula 2, Nyck de Vries, ed il compagno di squadra in Toyota di Alonso, Sebastien Buemi.

Hamilton ha poi ribadito di non essersi ancora impegnato nel prendere una decisione, avendo ammesso di non essere in attesa di ulteriori trattative contrattuali.

“Amo dove mi trovo e le persone con le quali lavoro, ed è davvero difficile abbandonare qualcosa che ami così tanto. Il team, l’organizzazione, la dirigenza”.

“Sono con Mercedes da quando avevo 13 anni, quindi è davvero difficile immaginarmi da un’altra parte. Quello che abbiamo costruito negli ultimi sette anni è un qualcosa di dominante, ma ovviamente Mercedes ha lavorato a lungo per riuscirci”.

“Penso che ci sia voluto del tempo per costruirlo. Non è un qualcosa che arriva da un giorno all'altro. Le altre squadre al momento non hanno gli elementi che abbiamo noi, e ci vuole tempo per costruire queste cose".