Hamilton testimonial al Live Aid di Lady Gaga

Non ha voluto mancare Lewis Hamilton nel dare un suo contributo One World Together At Home, il Live Aid organizzato in streaming da Lady Gaga, al quale hanno partecipato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Lo show che è partito ieri sera e si è protratto nella notte ha visto esibirsi dalle proprie abitazioni star della musica come Elton John, Paul McCarthy, Jennifer Lopez e i nostri Bocelli e Zucchero che hanno aderito alla chiamata di Lady Gaga per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità e per rendere un omaggio a medici e operatori sanitari che si trovano in prima linea a lottare contro il Coronavirus.

Il sei volte campione del mondo, molto sensibile alle politiche sociali, ha voluto presentare una dottoressa italiana che fa parte dell’equipe della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. L’evento ha avuto molte vicinanza con l’Italia, dal momento che uno dei momenti più emozionanti è stato certamente il video dei nostri connazionali che cantavano insieme dai balconi.