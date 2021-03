Hamilton: rivoluzione nel managment dopo l'addio di Haynes

Lewis Hamilton ha lavorato a stretto contatto con Marc Hynes, ex campione britannico di Formula 3, per 5 anni dopo che la loro amicizia è nata nelle categorie inferiori.

Oltre ad essere un fidato confidente di Hamilton, Hynes ha contribuito a condurre la società 'Project 44' che si occupa della carriera e degli affari del pilota, ma prima dell’avvio della nuova stagione Marc ha deciso di seguire altri progetti ed interessi.

Nonostante la coppia abbia deciso di prendere strade diverse, Hamilton ha voluto sottolinera come la separazione sia stata del tutto amichevole.

"Marc è uno dei miei migliori amici, e rimane uno dei miei migliori amici", ha dichiarato Hamilton. "Sta seguendo altri progetti per fare altre grandi cose. Abbiamo avuto una partnership incredibile e sono davvero, davvero grato e orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato insieme".

"Stiamo facendo qualche piccola modifica e ci sono dei piani su cui stiamo lavorando per il futuro. A breve termine arriverà una nuova figura".

Il cambiamento nel managment di Hamilton arriva nel momento in cui il sette volte campione del mondo ha rinnovato il contratto con la Mercedes soltanto per una stagione.

Lewis ha poi annunciato di aver completato i lavori di costruzione della sua casa in Inghilterra che si aggiunge così a quella di Monaco e quella in Canada.

“Vivo nel posto da sogno in cui vivono tutti gli altri piloti, a Monaco", ha detto. "Adesso, però, ho una casa in Inghilterra e sono davvero, davvero entusiasta che sia stata completata, così quando vengo in Inghilterra, ho finalmente un posto tutto per me”.

“E’ decisamente meglio che stare in un hotel, considerando che è anche il posto dove passiamo la maggior parte dell’anno. Credo che sia l’inizio di qualcosa di grande, un posto dove potrò far venire la mia famiglia e forse, in futuro, far crescere la mia”.

