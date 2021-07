Hamilton: "Red Bull al via con le soft guadagna 5 metri!"

Ci sono voluti tre mesi e mezzo per sbloccarsi. Tolta la qualifica senza valore del venerdì di Silverstone, Lewis Hamilton era dal sabato spagnolo che non riusciva ad occupare la prima casella della griglia di partenza.

Reduci dalla battaglia inglese, contornata da polemiche e strascichi, il numero 44 della Casa della Stella si sblocca, facendo scattare un 1 al posto dello 0 al suo record di cento pole position in carriera.

Una “carica dei 101”, verrebbe da dire, più che mai motivata dalla voglia di prevalere in un mondiale combattutissimo.

La sua velocità, unita – forse – alla guerra di nervi ulteriormente messa in evidenza dal giochino della lentezza per rallentare Max Verstappen a pochi secondi dalla fine della terza sessione di qualifica, lo hanno condotto in cima alla classifica dei più veloci.

La sua W12, impeccabile, lo ha reso protagonista di un giro perfetto: “È stata una qualifica straordinaria, un giro fantastico, ma un lavoro di squadra davvero eccellente da parte di tutti questo weekend, compreso Valtteri”.

“Stiamo cercando di far crescere la macchina, anche grazie al lavoro dei ragazzi in fabbrica, i quali non stanno lasciando nulla di intentato. È stato bellissimo vedere tutti spingersi a vicenda, con un aiuto reciproco”.

Il Gran Premio d’Ungheria, sarà deciso in partenza. Con la Red Bull che ha cambiato sul finale la strategia, puntando sulla gomma soft, a differenza della Mercedes, rimasta sulle medie. Ecco come Lewis ha interpretato la scelta del team austriaco:

“Partenza con le gomme medie? Fino alla prima curva c’è molta strada da fare e loro, cambiando strategia e partendo con la gomma soft guadagnano 5 metri. Sarà una bella battaglia, quindi vedremo”.

E mentre appena fuori dal tracciato c’era chi si divertiva a derapare su scivoli d’acqua, dentro l’Hungaroring è andato in scena il preludio di un ennesimo round tutt’altro che noioso.

“Sicuramente è molto positivo monopolizzare la prima fila dopo tanto tempo, ancora una volta ringrazio tutti in fabbrica, spero nel bel tempo domani”.

Ammettilo Lewis, non speri soltanto nel bel tempo, domani.