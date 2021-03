Hamilton: "Non sono a mio agio con il posteriore della W12"

Se la giornata di ieri, che ha dato il via alla tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain, si era aperta con una Mercedes in difficoltà, oggi il team sette volte campione del mondo ha subito mostrato gli artigli ottenendo con Valtteri Bottas il miglior tempo assoluto.

Il finlandese è riuscito in questo modo a riscattare la delusione del venerdì, quando aveva percorso solamente 6 giri nel corso della mattinata a causa di un guasto al cambio che l’ha costretto ai box per lungo tempo.

Sorte differente è invece toccata oggi a Lewis Hamilton. Il campione del mondo non ha accusato alcun problema meccanico al mattino, ma è stato protagonista di un’uscita di pista in curva 13 che di fatto ha messo fine in anticipo al suo programma di lavoro.

Lewis è riuscito a percorrere 58 giri, segnando il crono di 1’33'399 che l’ha proiettato in penultima posizione nella classifica dei tempi. Più che il responso cronometrico, assolutamente irrilevante in questa fase della stagione, ciò che ha preoccupato Hamilton è stato il chilometraggio limitato accumulato sino ad ora, specie se paragonato alle maratone che le frecce d’argento compivano negli anni scorsi.

"Oggi ho percorso circa una sessantina di giri e Valtteri sta per scendere in pista” ha dichiarato Lewis una volta sceso dalla W12 al termine della sessione mattutina. “Non abbiamo coperto una distanza chilometrica che avremmo voluto, soprattutto se paragonata agli altri anni”.

"Abbiamo meno chilometraggio di alcuni dei nostri rivali, come ad esempio la Red Bull. Stiamo solo cercando di attenerci al nostro programma, cercare di percorrere il massimo numero di giri ed essere il più efficienti possibile".

Al termine di questo secondo giorno di test la domanda che tutti gli osservatori si stanno ponendo riguarda lo stato di forma del team sette volte campione del mondo. Il guasto al cambio accusato nella giornata di ieri ha fatto suonare un primo campanello d’allarme, ma è soprattutto una mancanza di fiducia al posteriore ad aver preoccupato, seppur relativamente, Hamilton.

“È il secondo giorno di test, siamo solo impegnati a fare il nostro lavoro. Ci stiamo solo concentrando per cercare di capire la macchina. Non c'è motivo di preoccuparsi ancora. Tutti si stanno concentrando sui loro programmi, ed è quello che stiamo facendo anche noi".

“Con questo nuovo cambiamento di regolamento non siamo ancora a nostro agio con il posteriore, ma stiamo cercando di trovare una soluzione".

L’uscita di pista avvenuta in mattinata è stata determinata da questo scarso feeling con il retrotreno della W12? A sentire Lewis la spiegazione potrebbe essere molto più banale…

"Credo che oggi il vento penso abbia soffiato in direzione opposta. Oggi la pista era molto diversa da ieri”.

"In alcuni punti si poteva spingere dove non si poteva ieri, ma c’erano molte raffiche come ho scoperto in curva 13”.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, e Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 2 / 22 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 3 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images I componenti del Team Mercedes al lavoro sull'auto di Lewis Hamilton, Mercedes 5 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 6 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 7 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 8 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 9 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 10 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, entra in pit lane 11 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, entra nella sua monoposto 12 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, nel garage 13 / 22 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 16 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 17 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 18 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images La vettura di Lewis Hamilton, Mercedes W12, dopo il testacoda 19 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi 20 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images L'auto di Lewis Hamilton, Mercedes W12, viene caricata sul carro attrezzi 21 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 22 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images